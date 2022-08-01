中市機車位不足又遭長期佔用 議員建議興建機車塔

台中市機車位不足，又遭長期佔用，市議員朱暖英建議興建機車立體停車位來解決。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/01 13:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣人喜歡騎機車，市議員朱暖英今天在市議會表示， 台中市機車數量，至今年6月已達179萬部，若含免掛車牌的電動車，數量己突破180萬，但機車位不但不足夠，還遭佔用，呼籲交通局要加強巡查，並且可參考荷蘭，興建機車塔，讓機車族不再為停車而煩惱，此外，台中市騎自行車愈來愈多，但自行車專用道少，常看到與機車、大車爭道，要求市府要設置自行車通勤專用道。

交通局長葉昭甫表示，會加強巡視，對於報廢機車佔用機車道予以清除，至於興建機車塔會研議看看，此外，會加強標線明確化，讓機車自行車不要造成彼此干擾。

台中市議會今天進行專案報告，市議員朱暖英表示，台中市機車數量，至今年6月已達179萬部，若含免掛車牌的電動車，數量己突破180萬，但台中市府約15萬格合法機車車位，造成停車車輛多、車位少，機車族搶停車位，被迫找巷弄騎樓甚至違規亂停，形成交通亂象，這讓民眾頗為詬病。

朱暖英表示，停車位已不夠，合法車格疑似常被報廢車輛佔用，使得車位長期被霸佔，週轉率非常低，浪費了寶貴的停車空間。議員質疑相關單位有沒有定期取締，或是週知檢舉專線讓民眾能夠協助監督，以保障機車族的停車和行人的權益。

朱暖英認為，市政府可試著以自行車王國荷蘭作為借鏡，廣蓋立體停車場，向上發展，增加停車位，一定程度的解決了這個問題，交通局也可興建機車立體停車位來解決問題。

另外，中長期來看要全力推廣iBike綠色運具，相關的配套不能少，除了大量設站之外，也不能忽略自行車路權問題，目前推動綠色運具等於只作一半。

朱暖英指出，現在自行車騎在人行道和慢車道上，不是要閃避行人，就是要與汽機車爭道。這對騎乘的人與行人都造成威脅。希望交通局也可以借鏡荷蘭的自行車經驗，設置自行車通勤專用道，便利民眾轉乘運用，也符合節能減碳目標更能紓解車潮。

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