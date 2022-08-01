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    2022葫蘆墩藝術節-仲夏YA兒童趣系列活動 8月6日開跑！

    銀河谷音演出《糖果屋》。（葫蘆墩文化中心提供）

    銀河谷音演出《糖果屋》。（葫蘆墩文化中心提供）

    2022/08/01 12:47

    〔記者歐素美／台中報導〕快樂暑假！台中市葫蘆墩文化中心在8月份規劃「2022葫蘆墩藝術節-仲夏YA兒童趣」系列活動，邀請大小朋友喜愛的「銀河谷音劇團」、「九歌兒童劇團」、「大開劇團」及豐原在地的「迷思魔幻劇團」，帶來好玩又有趣的兒童劇演出，並規劃1場親子工作坊，讓孩子們在暑假歡樂一夏!

    葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「2022葫蘆墩藝術節-仲夏YA兒童趣」訂於8月6日週六下午4點在戶外廣場率先開演，由備受豐原在地民眾喜愛的「迷思魔幻劇團」，帶來有趣爆笑、驚奇刺激的《頂尖對決》小丑互動魔術秀；接著由「銀河谷音劇團」推出改編自格林童話的《糖果屋》兒童劇，溫馨逗趣且充滿想像力的情節，期許小朋友學習運用智慧及勇氣化解危機，同時體會到親情的可貴，8月6日兩場節目為免費參加。

    8月20日週六，由九歌兒童劇團演出兒童偶劇《獵人與大野狼》，屬於售票演出，劇情改編自中國傳統故事「東郭、獵人、狼」，以中國打擊樂及鑼鼓點為襯樂音效，結合真人和現代手偶方式，詮釋東郭書生路過森林救了被獵人追捕的大野狼，沒想到獲救的野狼竟反過來想吃掉他，透過幽默、逗趣、詼諧的劇情，讓觀眾思考並強調所有生物互相尊重的觀念。

    8月28日週日，則由葫蘆墩文化中心駐館團隊「大開劇團」，帶來獨創的親子共融聲音肢體工作坊，透過有趣及具創意的肢體開發、聲音表達、創造力與想像力開發等有趣的戲劇課程，讓家長跟小朋友共同輕鬆玩劇場！

    九歌兒童劇團《獵人與大野狼》。（葫蘆墩文化中心提供）

    九歌兒童劇團《獵人與大野狼》。（葫蘆墩文化中心提供）

    「迷思魔幻劇團」《頂尖對決》小丑互動魔術秀。 （葫蘆墩文化中心提供）

    「迷思魔幻劇團」《頂尖對決》小丑互動魔術秀。 （葫蘆墩文化中心提供）

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