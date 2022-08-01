蔡其昌免費營養午餐政策 成中市議會藍綠政見保衛戰

蔡其昌免費營養午餐政策成議會今藍綠政見保衛戰，綠營指，市府年補助11億元有半數是中央補助。（記者蘇孟娟攝）

2022/08/01 13:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌端「國中小學免費營養午餐」政見，今成台中市議會藍綠政見保衛戰，針對市府宣稱現行午餐補助年編11億餘元、全國最多，但綠營議員接力揭預算有一半來自中央，甚至均是遠溯自前市長胡志強、林佳龍時加碼的政策延續，現任市長盧秀燕「到底為午餐升級做了什麼」，為何辦不到；藍營議員則一再強調，預算排擠效應，批評政策不負責任；台中市副市長黃國榮則指出，市長已指示教育局研究預算，評估相關政策。

民進黨議員陳淑華指出，市府號稱年編11億元營養午餐相關補助，但其中包括午餐水果費及貧困學生午餐補助早從胡志強時代就開始推出，營養午餐加碼5元補助及國產午餐食材獎勵則是林佳龍的政績，都是過去延續迄今的既有政策補助，「盧市長對營養午餐升級做了什麼」，尤其盧秀燕主政4年來總預算增加1500億元，這1500億元用到哪？如果全面補助營養午餐，扣掉現有補助，約年增21億，4年約需再增加85億元左右，佔這4年台中市預算增加1500億元規模的6%，根本只是市府要不要做而已。

綠營議員王立任也說，全面午餐免費可避免午餐品質城鄉差距，為了孩子的營養健康值得投資，蔡其昌已明確負責端政策，盧秀燕卻還在觀望中；謝志忠也指出，市府宣稱午餐補助年編11億餘元，但其中有5點多億是中央預算，市府真正自編也是5億餘元，況且現有的補助措施多是胡、林前市長所推動，盧任內到底增加什麼，根本沒有實質新增的補助。

林祈烽更痛批教育局今針對「國中小學生免費營養午餐是否全面提供」的專案報告內容錯誤百出，他之前下質詢條請教育局提供國中小學生人數，結果教育局回覆他共25萬1732人，結果報告中寫的人數竟是23萬8601人，有1萬多人憑空消失，盧市府可以推老人健保全面免費，但孩子就是未來，連南投、彰化、新竹等9縣市財政未必比台中好的縣市都可以推免費午餐，專案報告中卻看不出來市府的態度，只會說其他五都沒推。

鄭功進指出，盧市府不行就全推中央，老人健保1年23億元、補助老人愛心卡、免費公車，國中小學生沒選票就不補助，市府光購物節就編3億多來抽獎都不心痛，錢留給孩子吃午餐不好嗎，市府只會推給中用，做不到給蔡其昌上任來做。

國民黨議員則接力抨擊全面午餐免費只為選舉，不負責任，劉士州指出，市府年補助11億餘元已是六都第一、相當周詳，但若要全面提供要花近30億元，將對財政形成衝擊，批評「為了選舉說大話、開空頭支票；張廖乃綸也說，選舉是一時的，市府如何提昇孩子飲食安全更重要，市府已多方補助弱勢及午餐加碼、水果補助，提醒疫後應多再注意貧困學童午餐照顧，羅廷瑋也說，台中市現對中低收入學童已提供免費午餐，家長在意的是吃得更好，而不是免費，如何提昇補助讓午餐升級，「不是不負責任說不付錢就能穩當選」；李中也說，若蔡其昌這麼想做，應快向中央提案請中央來做。

台中市副市長黃國榮則指出，市長盧秀燕已指示教育局就午餐免費一事進行預算研究評估；教育局長楊振昇原指出，預算有限，教育算有7成用在人事費，但之後，楊振昇說，對午餐免費政策「審慎評估」。

議員陳淑華揭，市府號稱年補助午餐11億元，但全是胡、林前市長政策延續，盧秀燕根本未曾升級午餐政策。（圖由陳淑華提供）

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