台8線77k靈甫橋路段坍方已搶通 整點放行10分鐘

台8線77k靈甫橋路段坍方，今天上午9點搶通，整點放行10分鐘。（記者歐素美翻攝）

2022/08/01 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕台8線77k靈甫橋路段昨下午發生上邊坡大規模落石坍方，阻斷交通，公路總局谷關工務段全力搶通，在今天上午9時許恢復單線通行，除配合清除剩餘坍方土石，現場並採每整點放行10分鐘，阻斷期間造成用路人不便，敬請見諒。

昨天下午約2時，台8線77k靈甫橋路段發生大規模崩塌，谷關段公路保全於第一時間趕到到場佈設交維，也感謝警察單位配合全力支援封阻指揮；另透過警廣、遠端公路資訊牌面等，宣導用路人知悉本路段阻斷避開通行本路段。

谷關段昨即調度機械進駐，唯現場落石持續不斷，不敢冒然搶進。全夜派駐保全管制，並積極調度多部重型機具、分析天氣預報資訊，於今晨段全力督導拚勁搶通，終於在9時許恢復通線通車，並持續整點放行交管清理崩塌土石，敬請用路人配合指揮通行。

為保障用路人行車安全，籲請用路人，颱風期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統及收聽警廣路況廣播。

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