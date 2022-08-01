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    豐洲國小跑道及籃球場整建經費 蔡其昌會勘爭取體育署補助

    立法院副院長蔡其昌邀體育署等會勘豐洲國小籃球場等運動設施 ，爭取中央補助改善。（記者歐素美攝）

    立法院副院長蔡其昌邀體育署等會勘豐洲國小籃球場等運動設施 ，爭取中央補助改善。（記者歐素美攝）

    2022/08/01 13:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區豐洲國小pu跑道使用逾12年，老舊破損、甚至因樹根竄入而隆起，籃球場也多處凹陷積水，改建經費約需980萬元，立法院副院長蔡其昌今天邀體育署等相關單位會勘，爭取中央補助改善，作為送給豐洲國小100年校慶的禮物，蔡其昌表示，學校是現成的運動中心，立法院爭取60億元的統籌分配款進行學校運動設施的改善，形同提升社區運動環境，效益很高。

    蔡其昌表示，全台或台中也好，很多學校的環境需要很多資源，特別是政府的資源、民間的資源來支持，平常的校務運作要謝謝家長及校友會的努力付出，平常學校的一些運作及孩子的需要可以透過他們來解決，但大型的硬體工程就需要政府來幫忙，其角色不論是立委或立法院副院長，就是不斷的反映，然後想辦法解決，這就是做一個政治工作者非常重要的任務，所以他一路以來都期許自己是一個解決問題的人，很多學校邀請他，他能夠處理的都儘量來處理，例如神岡高工、豐洲國小的體育設施。

    蔡其昌說，任何的施政一定要有重點，幫孩子解決問題、解決孩子的問題，一定是施政當中非常重要的一環。我們在立法院，每一個單位都希望有預算，也都在搶預算，他跟民進黨立委向中央爭取，包括班班有冷氣、老舊校舍用專款全面性、快速性新建，今年用特別預算約60億元，來協助學校運動設施老舊等翻新，第一波已在執行，目前正在檢討第二波，希望透過統籌分配款約60億元的預算，解決孩子的運動設施問題。

    蔡其昌表示，現在是全民運動的階段，國人朋友都很喜歡運動，除了各地國民運動中心的興建外，既有學校就是社區民眾最好的運動場所，如果可以把孩子的運動空間改善，對市民朋友運動環境的提升也有很大的幫忙。所以不斷在立法院爭取及倡議，蔡總統跟蘇院長也都很關心，同意利用統籌分配稅款約60億元，對全台灣的操場進行運動設施的改善，如果今年預算能做的都會趕快來做，如果預算用了，明年還是會來倡議。

    蔡其昌指出，運動設施的改善跟爭取，對孩子重要，對社區長輩也重要，學校本來就是現成的運動中心，花一點錢就可以同時在台灣擁有那麼多的運動場，為何不做呢？效益並不會比運動中心差，且數量又多，會讓整個民眾運動的環境變好，民眾喜歡運動，健保支出就會下降，大家都活得健康長壽，這就是很好的策略。

    豐洲國小籃球場老舊，多處凹陷積水。（記者歐素美攝）

    豐洲國小籃球場老舊，多處凹陷積水。（記者歐素美攝）

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