請勿戲水的「戲」怎麼念？ 屁孩玩水被叫起 警察杯杯瞬變國文老師

男童比著告示牌上的「請勿戲水」，反問員警「戲」這個字怎麼念。（圖由警方提供）

2022/08/01 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕兩名男童跑到中市旱溪內玩水消暑，有民眾直擊緊張的攔下巡邏員警立即吹哨示意上岸後，男童表示不知道不能玩水準備離去，員警攔下兩人看著斗大的「請勿戲水」告示並念出，未料男童童言童語反問「戲」這個字怎麼唸？警察伯伯瞬間化身國文老師教導並再三叮囑危險性，場面溫馨又有趣。

台中市第五分局松安派出所巡佐潘長泰及警員黃長皓，上週五巡邏經過北屯區旱溪西路三段時，突有一名熱心民眾攔下警方，神情緊張的說，前方不遠處有小朋友在旱溪內戲水、游泳，看起來相當危險，請警方協助制止，員警得知原委前往現場，果見兩名男童正在溪裡忘我地嬉鬧戲水消暑。

潘員見狀立即對著孩童吹哨「嗶嗶！」示意上岸，其中一名男童趕緊穿好褲子，兩人齊向警方走來，潘員告知此處溪邊有相當危險性，不可以玩水，以免發生意外，告誡完後兩名孩童說不知道不能下去玩水，但也不好意思地跨上腳踏車準備離去時，剛好路旁便矗立著水利署設置的告示牌，斗大的標語寫著「請勿戲水、游泳」。

潘員順勢攔下男童讀告示牌的標語，只是男孩童言童語地讀出「請勿Ｏ水」，還指著牌上的「戲」字，問這個字怎麼唸？警察伯伯瞬間化身國文老師，教導男孩該字讀作「ㄒ一ˋ」，雖說不認識「戲」字，但告示牌上也有圖示表明，叮囑男孩在危險水域及無救生員的河水溪流游泳、戲水，可能發生溺水事件，千萬要注意！

第五分局呼籲，暑假期間家長宜多加留意孩童交友情形及動向，尤其夏季酷暑難耐，孩童為求降溫消暑常結伴至溪流、河川戲水，若遇午後雷陣雨引發溪水暴漲，可能導致溺水等令人遺憾事件，從事水上活動應選擇設有救生員的合格游泳池或海水浴場，確保安全。

警方告誡兩人危險性。（圖由警方提供）

兩名男童跑到旱溪玩水消暑。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法