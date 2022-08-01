民進黨建議營養午餐免費 副市長黃國榮：中市補助已是六都最多

民進黨市議員謝明源要求市府營養午餐應全面免費。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/01 12:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市是否營養午餐全面免費？市議員今天在市議會因政黨各有不同立場，教育局長楊振昇表示，若要全面營養午餐預算要達30億元，台中市副市長黃國榮表示，6都都沒有全面免費，而且市府的補助已是6都最多，也照顧到弱勢及補助水果，未來是否要全面免費，還要再討論。

台中市議會今天進行營養午餐是否免費的專案報告，民進黨市議員謝明源表示，營養午餐若全面免費，可減輕家長的負擔，彰化縣政府都已全面免費，建議市府應營養午餐要全面免費。

不過，國民黨市議員陳成添便表示，台中市營養午餐的補助達11.27億元，已是6都最高，營養午餐品質把關最重要，有人說全面補助只有19多億，但要達30億元，教育的資源要平均分配。

教育局長楊振昇表示，台中市對營養補助為11億2千多萬，若要全面補助將達30億元。

副市長黃國榮表示，營養午餐全面免費，很多任的市長都在討論，但六都沒有如此做，台中市營養午餐的補助已是六都最多，弱勢已有幫到，還有水果補助，在這個階段有研議，會請教育局研究一年預算用在那裡，是否要分階段來做或者是在什麼條件來做。

民進黨提出營養午餐全面免費，副市長黃國榮表示，中市營養午餐補助已是六都第一。（記者蘇金鳳攝）

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