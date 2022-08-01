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    潭子滷味攤老闆遭槍殺今公祭 女友以護喪妻身份向親友答禮

    曾男的張姓女友（中），以護喪妻身份全程參與告別式向親友答禮。（記者歐素美攝）

    曾男的張姓女友（中），以護喪妻身份全程參與告別式向親友答禮。（記者歐素美攝）

    2022/08/01 11:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子火車站旁滷味攤老闆曾男，因林嫌認為他跟其林姓前妻交往甚密而將他槍殺身亡，曾男家屬於今天舉辦家祭及公祭，家屬認為曾男是遭誤殺，曾男的張姓女友則以護喪妻身份今天全程參與家祭及公祭，並站在家屬答禮位置回謝參加人員，司儀唸到「眼淚代表我的祝福，我們已回不到過去快樂日子」時，張女也忍不住眼眶泛紅。

    41歲林男上月24日晚上9點多，開車到潭子火車站旁曾男的滷味攤前，朝曾男頭部連開3槍後逃離，曾男經送醫後不治，警方於7月29日在太平山區找到林嫌遺體，研判他畏罪自殺已死亡多日，警方調查指出，林嫌懷疑林姓前妻與曾男交往，醋勁大發才開槍射殺對方，曾男親友認為這是誤殺，因曾男與張姓女友交往多年且論及婚嫁，兩人感情深厚。

    曾男家今天在潭子區住家外舉辦告別式，親友感嘆「怎麼會這樣沒有公理」，早上7點30分家祭，曾男的張姓女友以護喪妻身份全程參與，對親友逐一答禮，公祭開始，一樣站在家屬位置答禮，全程不發一語，曾男親友上前安慰，為她打氣。

    曾男女友身材瘦高，告別式中，她站在曾男靈堂前祭拜，司儀唸著「眼淚代表我的祝福」時，她眼眶泛紅，司儀再唸「願來生再相見，送上我最後的祝福」；因白髮人不送黑髮人習俗，曾母今天在家並未出席家或公祭，公祭結束封棺，她深望兒子的棺木離去，眼中難掩哀傷。

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