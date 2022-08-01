彩虹眷村遭破壞 蔡其昌要盧市府對文化、景觀維護管理多用心

彩虹眷村遭破壞，蔡其昌要盧市府對文化、景觀的維護、管理多用心。（記者歐素美攝）

2022/08/01 11:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市知名景點彩虹眷村遭破壞，參選台中市長的立法院副院長蔡其昌今天面對媒體詢問其看法時指出，彩虹眷村是台中市的景觀及文化的資產，市府責無旁貸要將文化景觀做最好的維護跟管理，並批評盧市府對於舊場館活化再利用，看不出願景及想法，缺乏開創性，但對既有的至少應該要有維持的能力，呼籲盧市府對文化資產及景觀的管理要多多用心。

蔡其昌表示，彩虹眷村是台中市的景觀及文化的資產，市府責無旁貸要將文化、景觀做最好的維護跟管理，這破壞的行為，一方面我們不以為然，應依法來處置，但市府對於這些文化資產及景觀的管理也要多多用心。

蔡其昌批評盧市府「新的沒有辦法持續來開發，這幾年下來整個舊場館活化再利用，看不出願景及想法，沒有願景及想法，沒有開創性，至少對既有的至少應該要有維持的能力」。

他說，我們看到彩虹眷村被破壞，彩虹爺爺難過，我們也都跟著很傷心，它是包括國外旅客非常喜歡來的地方，也是台中非常有特色文化景觀的重要景點，呼籲盧市長對於文化資產的保存及管理應多用點心，如果長期不用心，放任景觀被破壞，對文化界及很多市民朋友都是痛心疾首的事情。說到最後，蔡其昌還忍不住嘆氣說「開創性的工作就算了，也不用講了，反正她也沒有什麼想法」。

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