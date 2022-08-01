台中太平環太東路行道樹沒人管 民怨停車像開進迷霧森林

太平區環太東路行道樹沒人修剪，市議員參選人林宜蓁批評民眾路邊停車像是開進迷霧森林。（記者陳建志攝）

2022/08/01 09:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區環太東路是太平通往北屯的聯絡道路，兩旁種植上百棵的艷紫荊行道樹，不過有民眾跟台灣基進市議員參選人林宜蓁反映，整排的行道樹沒人維護修剪，樹枝都已經長到車道、人行道上，就連路燈也被樹枝遮蔽，不但阻礙行人通行，民眾停車也彷彿開進迷霧森林中，林宜蓁批評市府連行道樹修剪都擺爛，實在很誇張。

太平區環太東路從下游的溪洲橋一直到坪林橋上游與北屯交界的地方，全長2、3公里，在道路兩旁種植了上百棵的艷紫荊行道樹，每年開花期時兩旁開滿桃紅色的花朵，讓整條道路變身桃紅色的花海相當漂亮。

不過太平區市議員參選人林宜蓁，近日接獲民眾反映，抱怨環太東路兩旁的行道樹已經有一段時間沒修剪，雜亂生長的樹枝和樹葉，不但已經長到人行道，還有車道上，影響到行人和車輛的通行安全，就連路燈也因被樹葉遮蔽，到了夜晚照明的功能大減。

林宜蓁表示，市府一再宣傳「路平、燈亮、水溝通」是施政最重視的地方，但居然連行道樹修剪都做不好，民眾在路邊停車居然像是開進迷霧叢林中，雜亂的樹枝和樹葉快要將整輛車都吞噬，在都市中出現此種景象，實在很誇張，希望市府趕緊派人修剪，還給民眾一條整齊、安全的道路。

太平區公所表示，太平區環太東路從大源三十二街附近經欣豐橋到坪林橋路段是由市府養工處進行修剪維護，獲報後派人到場查看，發現行道樹枝葉確實已經太長，已經通知市府養工處會儘快派人修剪。

太平區環太東路行道樹沒人維護，市議員參選人林宜蓁批評民眾路邊停車整輛車幾乎被樹枝和樹葉吞噬。（記者陳建志攝）

太平區環太東路行道樹沒人修剪，亂長的行道樹已經阻礙行人通行。（記者陳建志攝）

太平區環太東路行道樹沒人修剪維護，連路燈都被樹葉包圍遮蔽。（記者陳建志攝）

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