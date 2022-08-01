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    槍手最後「一句話」！前妻嚇壞急報案 來不及阻止滷味攤老闆命案

    警方查扣的犯案槍械。（警方提供）

    警方查扣的犯案槍械。（警方提供）

    2022/08/01 00:06

    〔記者許國楨／台中報導〕林姓廚師24日涉嫌殘忍槍決式刺殺台中潭子滷味攤曾姓老闆，犯案後逃亡多日，29日在山區被發現疑似已舉槍自戕身亡多時，據調查，林嫌疑似染重病，加上林姓前妻不願復合，懷疑前妻與曾男過從甚密醋勁大發，當天開車到滷味攤附近打電話給林女時撂下最後一句話「我在潭子」即掛斷，林女意識到事態嚴重，急報案，仍來不阻止槍擊命案發生，留下遺憾。

    據了解，41歲林嫌在苗栗縣一家溫泉飯店擔任廚師，先前有過兩段婚姻，與第一任前妻育有2名女兒，當時林嫌與另名傳播妹搞婚外情，傳播妹提分手，林嫌不甘心，在車上持槍威脅以自戕相逼，朝自己胸口開槍，所幸救回一命，但也吃上官司，判刑1年10個月，第一任妻子因此離婚後獨自扶養女兒。

    林嫌出獄後改名，並到外縣市擔任廚師，結識第二任妻子林女，兩人婚姻僅一年多即離婚收場，但在台中大里區同居長達4年多，期間林女因開設護膚按摩性質的個人工作室，因而認識前來消費曾姓滷味攤老闆，儘管兩人並非男女朋友，但林嫌常因此醋勁大發，亂發脾氣。

    今年六月中旬，林女實在受不了佔有欲強的林嫌太愛吃醋，雙方協議分手後林女也搬離，接下來林嫌多次要求復合未果，加上到醫院又被檢查出患有重症，雙重打擊下他開始胡思亂想走極端，透過管道到北部買了一把改造手槍及子彈後，曾以手機視訊林女，並要求林女不要跟曾男走得太近，畫面中一度亮槍威嚇。

    本月24日傍晚林嫌多次傳訊給林女卻是「已讀不回」，原已浮躁的心情益發想不開，當晚9點多開車到滷味攤附近時，再度撥打了一通電話給林女，沒想到竟是最後一通也是最後一句話，林嫌電話中忿忿說了4個字「我在潭子」隨即掛斷電話。

    此時已嚇破膽的林女意識到事態嚴重，趕緊報案求助，但仍來不及阻止林嫌下手或是通知曾男注意快離開，隨即就從新聞快報得知潭子區滷味攤發生槍擊命案，令人遺憾。

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