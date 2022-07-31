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    中市府怒告毀損！彩虹眷村彩繪牆遭塗漆 律師這樣看...

    彩虹眷村爆發業者不滿市府不續約且時間過短就要恢復原狀，因此將認為屬於自己所有權的彩繪塗掉。（記者蘇金鳳攝）

    彩虹眷村爆發業者不滿市府不續約且時間過短就要恢復原狀，因此將認為屬於自己所有權的彩繪塗掉。（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/31 22:36

    〔記者許國楨／台中報導〕彩虹眷村爆發業者不滿市府不續約且時間過短就要恢復原狀，因此將認為屬於自己所有權的彩繪塗掉事件，市府為此報警提告表示，依據民法第八一一條規定，彩虹村彩繪為動產，房舍為不動產，不動產所有人為市府，故彩繪附合於房舍，市府取得彩繪所有權，而法界也就毀損部分提出看法，此事持續熱議。

    市府表示，依法取得彩繪的所有權，自不容他人隨意破壞，至於彩繪的著作權是歸屬於黃永阜先生還是他人，已在法院訴訟中，市府並未涉入，但針對惡意破壞牆面已提告。

    律師張彩雲分析，兩造既然尚在著作權認定的訴訟爭執中，是否如文化局認定有「惡意破壞」行為？或構成毀損罪嫌？必須由檢察官針對：破壞狀況、行為時行為人主觀認定、是否可以回復原狀⋯⋯等面向判斷，必須全部都有一定的惡意，才有可能構成刑事上的毀損罪。

    律師李學鏞認為，刑法上的毀損罪，客觀上是「毀壞他人的物品」，主觀上也要有「毀壞他人物品的故意」，才能構成，業者主觀上若認定是「自己的創作」，則無論是用任何方式改變原創，都很難構成刑事的毀損罪，倘若業者用鐵鍬、鐵鎚、電鑽等器具，實際破壞創作牆面，當然也可能觸犯刑法「毀損建築物罪」，最高可處五年有期徒刑。

    倘若破壞「原創畫作」當下，業者認為是自己的原創，則因為主觀上欠缺故意，很難論以刑事的毀損罪嫌，至於民事責任，李學鏞認為，因為民事侵權行為是不論故意或過失都要賠償，破壞者至少負有「回復原狀」的最低責任。

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