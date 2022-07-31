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    下場曝光！揚言寄「慶記」恐嚇顏清標父女 自稱「頭腦不清楚」

    大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）與台中市議會副議長顏莉敏（右）父女元月接到恐嚇信，要他們雙雙辭職，否則要各送一顆「慶記」；嫌犯落網後辯稱，寫這封信時「頭腦不是很清楚」。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）與台中市議會副議長顏莉敏（右）父女元月接到恐嚇信，要他們雙雙辭職，否則要各送一顆「慶記」；嫌犯落網後辯稱，寫這封信時「頭腦不是很清楚」。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    2022/07/31 21:03

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市副議長顏莉敏服務處年初收到恐嚇信，署名「黃清井」，要求她與父親顏清標分別辭去市議員及鎮瀾宮董事長職務，否則就送父女倆一人一顆「慶記」，案經顏家提告，查出係台南市陳姓男子所為；陳姓男子辯稱，寫這封信時「頭腦不是很清楚」，但法官不採信，認為此舉已讓顏家父女心生畏懼，依偽造文書等罪判刑3月、得易科罰金9萬元。

    判決指出，陳男於今年1月27日在台南住家寫該封恐嚇信，並偽簽「黃清井」署名於信封上，前往台南虎尾寮郵局投遞，寄到台中市副議長顏莉敏服務處，內容為「如果顏清標不辭鎮瀾宮董事長，嚴（顏之筆誤）莉敏不辭市議員，我將各送一顆「慶記」給你（妳）們」，還提及「你們顏家是惡霸，以惡制惡」等語，

    服務處秘書收到信拆封後發現是恐嚇信，隨即告知顏清標、顏莉敏，兩人知悉後均心生畏懼，遂委由秘書向清水警分局報案，警方根據寄件位置調閱監視畫面，查出是陳男所為循線逮人送辦；案件審理時黃男均辯稱患有思覺失調症，寫該封信的時候頭腦不清楚，並提出診斷證明書。

    但被問及：「為何要冒用黃清井之名義寄送恐嚇信？」陳男回答：「隨便捏造的名字，用自己的名字會被查出來；法院認為，陳男顯然知道行為觸法，並冒用他人名義規避追查，難以患有精神疾病為由要求減輕或免除刑責，因陳同時涉犯恐嚇、偽造文書，2罪想像競合，從重依偽造文書罪判3月徒刑，得易科罰金。

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