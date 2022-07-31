彩虹眷村牆面遭塗漆 中市府提告、明起展開加固工程

中市文化局表示，彩虹眷村明日起展開加固工程，預計2023年1月底完工。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/31 19:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對昨（30）日傍晚台中知名景點彩虹村部分牆面遭人刻意破壞，台中市文化局已第一時間報警處理，警方已將疑似涉案者14人於今（31）日上午移送地檢署。文化局強調，彩虹村不容破壞，已對相關涉案者提告，未來交由司法公正裁決。彩虹村加固工程將自明日起展開，預計2023年1月底完工。

有關彩虹文創業者主張塗毀牆面，是屬於彩虹文創自行重新繪製，可以任意處置，對此，文化局指出，依據民法第811條規定「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」彩虹村的房舍屬於不動產，所有人為市政府；牆面上的彩繪為動產，雖為黃永阜先生及業者所繪，但「彩繪」附合於「房舍」上，且已成為房舍的重要成分，所以彩虹村的彩繪所有權為市府所有。

有關毀損彩虹村牆面之行為，文化局指出，無論如何，都不應該改變彩虹村彩繪牆面的現狀，彩虹文創已破壞原彩繪，並喪失觀賞價值，文化局將主張構成刑法354的毀損罪，後續將會向彩虹文創請求損害賠償。

有關著作權爭議，文化局強調，不分黨派，市府多年一貫的立場就是，彩虹村的土地及建物均屬於市府，建物上的彩繪所有權也屬於市府，而著作權部分究竟歸屬於誰，現由法院審理中，市府也不會介入，僅站在公共利益的立場來進行維護。彩虹村加固工程將自明日起展開，預計112年1月底完工。

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