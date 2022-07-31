台中潭雅神綠園道戲水區開放 假日親子湧入消暑

潭雅神綠園道「夏日戲水區」重新開放，假日吸引許多家長帶小朋友前往戲水。（觀旅局提供）

2022/07/31 18:43

〔記者歐素美／台中報導〕封閉2年的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，昨上午10時重新開放，假日吸引大小朋友消暑玩水，園區內除有水霧水幕噴水設施、汲水器外，台中市政府觀旅局今年再新增隧道噴泉、火山噴泉戲水設施、水質過濾設備，一旁也設驛站供民眾更衣淋浴，大幅提升親子使用的安全及舒適性，打造潭雅神綠園道為夏日解暑好去處，遊客直呼真貼心。

觀旅局長韓育琪說，潭雅神綠園道為台中知名鐵馬道，這次擴建終點的「夏日戲水區」供親子體驗戲水、消暑、騎乘自行車，第一天開放就吸引上千名大小朋友戲水，尤其新增的火山噴泉及隧道噴泉設施最受歡迎，反應相當熱烈，歡笑聲不絕於耳。

觀旅局提醒民眾，潭雅神綠園道戲水區7月30日起開放至10月31日，每周六日上午10時至下午4時30分，每半點及整點各放水10分鐘，歡迎闔家大小一同前來騎車、戲水。

觀旅局表示，潭雅神綠園道沿線還有很多景點，如「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」、「沙坑」、「S彎道」等，全線景緻優美，是中部涵蓋規模最大、景觀豐富宜人的自行車道，不論是運動、闔家出遊皆十分適合。

潭雅神綠道夏日戲水區，昨開放單日即吸引上千人前往。（觀旅局提供）

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