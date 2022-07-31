彩虹眷村牆面遭塗漆 業者：爺爺原作保存、塗改是團隊作品

魏強調，彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，都有完整的保留下來。（民眾提供）

2022/07/31 18:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名景點彩虹眷村部分彩繪牆面遭塗漆，涉率眾的彩虹文創執行長魏丕仁及員工等14人遭警方依毀損罪移送，魏被檢方命限制住居後下午現身表示，彩虹爺爺原作有好好保存下來，目前彩虹眷村的彩繪，幾乎都是其團隊作品，智產權也是團隊擁有，而市府為了加固工程，粗暴要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧員工生計，才會以塗漆表達抗議，且塗改的牆面均是團隊的創作。

彩虹文創業者昨在臉書以「行政暴力，陰謀迫害，彩虹文創被鬥垮了！？」為標發表聲明指出，彩虹爺爺黄永阜早在101年與該公司執行長魏丕仁先生簽訂著作權授權及讓渡，所以彩虹眷村牆面及地面畫作的著作權，早已歸屬魏所有，109年在商討認養契約時，文化局堅持要多加高齡90多的黃永阜當認養人簽訂契約，當時不疑有他，才由文化局、魏丕仁與黃永阜完成三方簽約。

自進駐彩虹眷村以來，經營維護、修繕費用高達數百萬，都是該公司靠賣文創商品的收入來負擔，而不是認養人黄永阜，且牆面畫作也早在5年前就已經由公司美術團隊在傳承延續，也就是說，彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市府為了加固工程，要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧22名員工生計，因此以塗漆方式表達抗議，如今文化局說法真是睜眼說瞎話，根本就是挖坑設局。

魏今天下午現身彩虹眷村時，也延續上述說法表示，團隊經營彩虹眷村已超過10年，期間為修復眷村老舊建築也花了3、400萬元，將彩虹眷村推廣至全台甚至是全世界，團隊「沒有功勞也有苦勞」，市府稱8月要進行為期半年的加固工程，須於7月31日前將眷村內所有物品都搬遷，卻7月25日才發公文通知他們，到昨日才短短5天，這幾天數次找文化局希望寬限時日溝通未果，加上未來文化局未必會將經營權交還，無奈下只好出此下策。

魏強調，當初都有與彩虹爺爺黃永阜簽訂合約，不過近年來他因年事已高，無法再親自畫畫，團隊根據黃平時所繪的草圖在眷村內進行作畫，而黃也時常在一旁監督，團隊也算是承襲到黃的理念，現在彩虹眷村的畫作，有8至9成都是團隊創造的作品，智慧產權也是團隊所有。

「雖然知道會遭到不少罵聲，但確實受到民眾關注」，魏坦認，但為了讓外界注意到他們的委屈，才會採取這個方式，想強調這些被塗改的畫作，全是他們團隊自己所創，既然市府要求恢復原狀，團隊乾脆自己塗漆，而彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，都有完整的保留下來。

魏丕仁今天下午現身彩虹眷村說明塗漆事件始末。（民眾提供）

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