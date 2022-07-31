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    中市「空品數據中心」 獲環境監測及資訊應用考核特優

    「110年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，台中市政府環保局局長陳宏益（右）領獎。（市府提供）

    「110年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，台中市政府環保局局長陳宏益（右）領獎。（市府提供）

    2022/07/31 17:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府環保局為改善空品環境，建置空品感測器物聯網平台「空品數據中心」，結合台中市轄內1411台空品感測器及物聯網科技應用，將人工智慧（AI）環境監測提升至新高度，獲得行政院環保署「2021年度環境監測及資訊應用考核」特優殊榮。

    環保局表示，自2021年起，環保局為有效運用監測數據自建「空品數據中心」平台，透過物聯網技術與地理資訊系統視覺化功能，結合工業區內設置風速風向計蒐集的氣象資料，藉由大數據分析及人工智慧技術限縮污染熱區，提升稽查單位查獲績效，統計110年台中市運用「空品數據中心」輔助裁罰的空污案件達35件次，罰鍰達1032萬6300元。

    市府也使用「空品數據中心」發展多項環境治理措施，如結合「機車污染AI車牌辨識系統」進行烏賊車追攔檢追蹤；優良的環境治理績效也讓台中市於今年初榮獲國際獎項「 智慧50大奬（Smart 50 Awards） 」的肯定，成為東亞唯一獲獎的城市，此次再斬獲「110年度環境監測及資訊應用考核」特優，即為台中市政府對空品改善努力作為的最佳證明。

    環保局表示，台中市轄內建置的空品感測器數量為全國之冠，行政區布建率達100%，充分發揮空品感測器的監測效益，構築高解析度的空品監測網絡至關重要，未來將精進智慧科技輔助空氣品質管理的應用，持續守護市民健康。

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