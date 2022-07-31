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    台中彩虹眷村彩繪牆遭毀 文創業者限制住居

    警方到場維持秩序，防止事端擴大。（記者許國楨攝）

    警方到場維持秩序，防止事端擴大。（記者許國楨攝）

    2022/07/31 17:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市彩虹眷村爆發文創業者不滿市府不續約且時間過短就要恢復原狀，昨將認為屬於自己所有權的彩繪塗掉表達抗議，市府為此報案提告，警方今天訊後將涉嫌率眾塗漆的文創公司執行長魏丕仁，以及員工等共14人，依毀損罪移送法辦，檢方訊問後認為有其他事證需釐清，命魏限制住居，其餘13名涉案人無保請回。

    台中市文化局指出，7月25日發文通知彩虹眷村的合約彩虹文創業者，因8月將進行加固工程，需要於期限前遷出並保持彩繪牆面現狀，未料昨卻發生彩虹村的彩繪牆壁，遭人塗漆覆蓋，因案發當時有許多遊客正在拍照，或是欣賞牆面的彩繪，突見有人潑漆覆蓋牆面，當場傻眼錯愕不已。

    當下文創公司執行長魏丕仁強調擁有智慧財產權的主張，表示彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市府為了加固工程，要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧22名員工的生計，才以塗漆方式表達抗議。

    轄區第四分局表示，雖然彩虹眷村仍有智慧財產權法律爭訟中，但市府文化局已提告毀損，警方昨以現行犯帶回涉案的該公司魏姓父子與員工共14人，全案今天訊後依毀損罪移送台中地檢署偵辦。

    彩虹爺爺得知心血遭毀損後，也以親筆信表達氣憤心情表示，「今天聽到彩虹村的畫被魏丕仁帶頭塗掉，我很難過，很傷心，一輩子的創作，都被他毀了，他是壞人、大壞蛋」。

    彩虹眷村入口今已拉起封鎖線。（記者許國楨攝）

    彩虹眷村入口今已拉起封鎖線。（記者許國楨攝）

    警方到場維持秩序，防止事端擴大。（記者許國楨攝）

    警方到場維持秩序，防止事端擴大。（記者許國楨攝）

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