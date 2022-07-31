中市6大夜市推好康 「虎呷袋」抵用券限量5000份

逢甲夜市。（市府提供）

2022/07/31 16:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕正值暑假假期，台中市政府為搶暑假民眾逛夜市商機，與6大夜市齊推「虎呷袋」商品抵用券，自今年8月起的每個禮拜六，民眾只要活動期間登錄中市六大夜市，Google評論，留言分享對各夜市的印象、推薦美食或者是對這次活動的意見，就可以用手機出示證明向夜市管委會領取抵用券，預計發放5000份。

經發局表示，參與活動的六大夜市為逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市及長億夜市，抵用券數量有限，兌換要快。

台灣人愛逛夜市，暑假期間正是親子出遊，民眾都一個城市就會逛夜市，而台中夜市美名享譽國際，為國內外觀光客的打卡景點。台中市經發局指出，因近兩年來，COVID-19疫情嚴重影響觀光客及民眾生活習慣，造成夜市人潮衰減。

為了振興活絡台中夜市經濟，逢甲夜市等六大夜市與經發局齊推聯合行銷活動「虎呷袋」商品抵用劵，一方面採實質抵用劵回饋民眾方式，刺激夜市消費帶動人潮；另一方面也希望藉由民眾Google評論留言，共同分享大家對夜市的印象，並不藏私推薦自己心目中的口袋名「攤」。

經發局指出，這次活動為8月每個禮拜六晚上6時舉辦，總計4天、共24場，參與活動的6場夜市都是台中知名口碑，有獲得經濟部評核四星優良市集與典範市集的逢甲觀光夜市、在地歷史悠久的大甲蔣公路觀光夜市、老饕最愛的中華路觀光夜市、學生族群鍾愛的忠孝路觀光夜市，以及深受當地喜愛的昌平夜市與長億夜市，場場有名氣，攤攤「食」力堅強。

經發局表示，民眾只要到這六大夜市出示活動期間對該夜市的Google評論證明，就可以向工作人員領取100元「虎呷袋」商品抵用券，憑券即可向夜市所屬攤商兌換使用，數量有限、換完為止，邀請喜歡夜市小吃的朋友今年8月來台中，一起來去夜市吃好料。

中市推6大夜市「虎呷袋」商品抵用券，只要登錄Google評論分享留言，就可獲得。（市府提供）

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