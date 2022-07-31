彩虹眷村遭破壞被質疑未完備程序 中市文化局︰沒有撥用與OT問題

彩虹眷村是台中市知名景點。（記者歐素美攝）

2022/07/31 15:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市知名觀光景點-彩虹眷村，遭代理的文創公司破壞，部分專家學者質疑市府坐視業者收費，未完成應有的OT等委外程序，遊走灰色地帶，才衍生今日糾紛及問題，應儘快亡羊補牢完成程序，做好管理；文化局對此則表示，彩虹村是公園用地，沒有撥用與OT的問題，也沒有遊走法律邊緣。

東海大學建築系助理教授，也是中成生文化理協會理事長蘇睿弼表示，彩虹眷村的問題複雜，但因成為宣傳亮點，市府卻便宜行事，在中間少省掉許多程序，坐視文創公司收費，未完成OT等委外程序，形成灰色地帶，致彩繪被破壞，市府有點站不住腳，亡羊補牢的作法是趕快完備相關程序，做好管理。

前台北草山行舘館長，目前在全台各地營運維護6個文化資產園區的人文國際公司執行長黃信彰表示，關於彩虹眷村的創作，這幾年來一直陷於代理權和著作權的紛爭當中，這顯示出「文化財」在想像運作中的實際利益。姑不論權利歸屬如何，但是以「破壞原創」來突顯或主張私有權利的行為，造成公共利益的無可挽回，是非常不恰當的舉動。

他表示，從另一個角度來說，如果彩虹眷村得以依據法令上的認定而擁有「文化資產」的身分時，便可透過相關法令的維護與嚇阻，譲這片享譽國際的「文化財」在文資法的保護下，將更具有「公眾意義」地被長久展示與欣賞。

靜宜大學觀光系教授吳政和表示，若園區牆面全毀，因觀光景點的替代率很高，沒有真跡，歷史價值就不高。彩虹眷村屬新興觀光景點，靠媒體大量曝光、政府資源投入，瞬間成名，基礎不夠豐厚，故事張力不強，加上前幾年負面新聞不斷，官司纏身，形象不佳，而且彩虹爺爺很久以前就很少出來跟遊客打招呼，降低景點觀光吸引力，再加上彩虹眷村本身腹地不大，負面形像持續延燒，景點前景堪慮。

台中市文資處長李智富表示，當初曾案將彩虹眷村納入文化資產管理，但審議委員會認為不合指定或登錄的基準，致無法納入文化資產處理；台中市文化局表示，彩虹眷村早已為彩虹景觀公園，建物權利屬於市府，建物上的彩繪所有權也屬於市府，但市府也會尊重原作者黃爺爺與文創公司簽訂的著作權契約，市府也會站在公共利益的立場來進行維護。

文化局強調，彩虹眷村是公園用地，沒有撥用與OT的問題，也沒有遊走法律邊緣。此項立場，一直未變，針對業者破壞彩虹眷村，感到遺憾與痛心，市府已經提告。

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