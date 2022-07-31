一生創作被毀！ 彩虹爺爺悲憤徹夜未眠 痛罵「壞人、大壞蛋」

彩虹爺爺難過到徹夜未眠，直到中午才稍事休息。（記者許國楨攝）

2022/07/31 15:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名景點彩虹眷村昨驚傳起碼6處牆面遭潑漆，警方目前已將涉嫌潑漆的文創公司執行長魏丕仁，以及員工等共14人依毀損罪送辦，但創作這些彩繪的彩虹爺爺黃永阜，昨得知此事難過到徹夜未眠，還氣到痛批「一輩子創作被毀，一輩子的創作都被毀了，他（指魏）是壞人、大壞蛋」，痛心不已。

彩虹眷村又稱彩虹村、彩虹藝術公園，2008年因該眷村面臨遭拆建的命運，現年已經98歲高齡的榮民住戶黃永阜，當年開始在待拆除的老屋上作畫，畫作顏色如彩虹般鮮艷富有童趣，而有「彩虹爺爺」之稱，日本漫畫貴太郎會社更稱讚爺爺是「台灣的宮崎駿」。

但彩虹眷村因屋齡已經50年，牆面出現龜裂問題，為維護遊客安全，市府文化局決定自8月1日進行全面加固工程，預期工程近半年，但因目前彩虹眷村內有彩虹文創業者販售文創品，雙方合約將在7月31日終止，所以市府在7月25日發文通知業者，請其在期限前遷出並保持彩繪牆面現狀，未料昨驚傳遭人潑漆破壞彩繪牆。

警方昨天接獲報案後立即趕往，當時涉潑漆的文創公司人員，還以主張權益「表達抗議」為由大聲咆哮，經警方通知文化局前來確認並提告，將該公司執行長魏丕仁及員工等共14人依現行犯逮捕帶回，今天上午訊後依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

而文創業者今天持續搬運作，除文化局派員到場，警方唯恐再衍生事端也加派警力到場維護秩序，遊客發現入口拉起封鎖線，得知彩繪牆被破壞，紛感到很可惜，潑漆者很不應該，尤其是彩虹爺爺黃永阜獲悉一生心血遭破壞，以親筆信表達痛心，表示「今天聽到彩虹村的畫被魏丕仁帶頭塗掉，我很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，他是壞人、大壞蛋。」

彩虹爺爺親筆信表達痛心與難過。（記者許國楨攝）

黃永阜是近代素人藝術家代表之一，有彩虹爺爺之稱。（記者許國楨翻攝）

彩虹村入口已拉起封鎖線，外頭仍有遊客拍照。（記者許國楨攝）

文創公司今天持續搬運作業。（記者許國楨攝）

警方加派警力到場維護秩序。（記者許國楨攝）

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