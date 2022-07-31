中市推綠化城市 議員批未將健檢有問題樹木通報釀危機

中市推綠化城市，東南區議員參選人市議員何昆霖批市府卻未將健檢有問題樹木通報，導致發生樹倒危機。（何敏誠提供）

2022/07/31 16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府推「綠化城市」，透過植栽綠美化城市同時達到減碳的效果，市議員何敏誠批市府忽略建設都市景觀需要考量的大自然生態法則，如人行道樹根凸出人行道，潛藏著危機，市府雖建置友善樹木空間資料庫，對所管轄樹木普查及健檢，但卻未將健檢有問題的樹木即時通報相關單位處理，導致樹倒危機。

台中市政府建設局表示，針對問題及危險樹種市府積極編列預算，每年持續辦理檢查及移除，尤其黑板樹更積極處理，近幾年已換植5千多棵黑板樹。

建設局並表示，對於樹木生長造成人行道隆起問題，市府自2018年12月25日起，積極辦理人行道改善並加強道路巡查頻率，人行道樹木若有浮根，將視浮根情況以改善基盤、擴大植穴或換植適合樹種等方式逐步改善；此外，空植穴今年度已補植1500餘株。

何敏誠表示，根據2021年台中市總決算審計報告指出，市府雖將公園樹木及行道樹之基本資料及健康檢查收錄於友善樹木空間資料庫中，然而卻並未將樹木健康檢查結果有疑慮資料即時通報權責機關處理。

因此，導致具有傾倒危險之樹木或大型枯枝遲未移除，影響民眾生命財產安全，且部分公園及人行道樹穴長期空置，未依規定盡速辦理補植，影響都市景觀，何敏誠說，市府應加強定期巡檢各區內列管行道樹，並盡快解決現有行道樹根隆起的問題。

東南區議員參選人何昆霖表示，根據友善樹木空間資訊資料庫統計，台中目前列管樹木包括行道樹、公園樹木、其他樹木合計約22萬棵，其中光行道樹就有10萬餘棵。

但部分行道樹往往因種植條件不合適而造成樹根隆起破壞人行道舖面，使得人行道上暗藏危機，往往是民眾跌倒摔傷才驚覺有樹根隆起路面凹凸不平的情況。

何昆霖舉例，2019年在台中烏日九德國小的圍牆邊就曾發生過黑板樹樹根突起破壞磁磚，造成老婦被絆倒，腳掌骨頭骨裂的情形，顯示行道樹若不好好巡檢，很容易就影響行人身體及行走安全。

何昆霖說，最近他在崇德路商圈附近及南區健康公園也發現行道樹根突起破壞人行道舖面的情形，造成舖面高低落差明顯，十分危險，他建議市府，可透過移除外來行道樹種，換植合適的本土樹種，還給行人一個安全平坦又涼快的行人空間，使都市景觀能真正達到安全、舒適和綠美化。

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