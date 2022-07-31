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    彩虹眷村牆面被破壞 中市議員︰市府要妥善處理 以免貽笑國際

    彩虹眷村牆面被破壞，多位中市議員要求市府要妥善處理，以免貽笑國際（記者蘇金鳳攝）

    彩虹眷村牆面被破壞，多位中市議員要求市府要妥善處理，以免貽笑國際（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/31 14:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市南屯區彩虹眷村彩繪牆遭塗掉，多位南屯市議員表示關切，市議員何文海認為市政府和業者之間的溝通協調不良，才會導致憾事發生，另一位市議員張耀中表示，彩虹眷村版權問題目前各說各說，呼籲市府要有耐心且冷靜跟業者溝通、解決問題，否則貽笑國際。

    彩虹眷村部份牆面遭合約業者塗掉，市議員何文海今早到彩虹眷村現場查看，發現有多面塗鴉牆被紅、藍、白等油漆覆蓋，原本由「彩虹爺爺」黃永阜、及彩虹文創業者共同繪出活潑可愛的塗鴉已遭破壞。

    何文海表示，彩虹眷村的合約業者與市政府之間因修繕工程迫使業者遷出一事造成的糾紛使業者不滿，是否在溝通層面上出了什麼紕漏？即便業者一行人行為不當，市政府進行的工程是否有完成程序上的溝通協調？又或者與業者產生什麼誤會，才釀成今日的慘況。

    何文海呼籲這是市政府應該要負責釐清的重點，以避免往後舊事重演，讓更多富有文化價值的藝術受到損害。

    另一位南屯市議員張耀中表示，彩虹爺爺黃永阜7年前分3年3次認養，但因為彩虹眷村是土角厝，不耐震有崩塌之餘，因此他爭取了400萬在今年進行整修。

    張耀中表示，目前彩虹眷村彩繪版權已是市府與業者各說各話，但是彩虹眷村已是國際知名景點，要求文化局要有耐心來解決問題，畢竟業者花了很多心思在彩虹眷村的經營，而且要好好且趕快處理，以免貽笑國際。

    彩虹眷村牆面被破壞，多位中市議員要求市府要妥善處理，以免貽笑國際（記者蘇金鳳攝）

    彩虹眷村牆面被破壞，多位中市議員要求市府要妥善處理，以免貽笑國際（記者蘇金鳳攝）

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