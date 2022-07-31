農友憂配合政府「 四選三」遭收回公有地承租權 陳吉仲允協調解決

立法院副長蔡其昌邀請農委會主委陳吉仲與農友座談。（記者歐素美攝）

2022/07/31 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕農委會為提高稻米價格，增加稻農收入，自110年起輔導稻農在連續4期作中至少需有1次轉作其他乍物或休耕，台中市梧棲區因有農友承租台銀土地，契約要求不可休耕需種植水稻，令農友陷入兩難，擔心休耕或轉作將喪失承租權，立法院副院長蔡其昌今日邀請農委會主委陳吉仲到大安區農會與農民座談，允諾會協調台銀等公有土地單位協調，解決農民困難，另有農友則反映肥料及人工等價格高漲，盼提高休耕整理農地等等補助，蔡其昌及陳吉仲允諾明年度爭取提高補助。

農委會主委陳吉仲表示，台灣農產品種植面積最多的就是水稻田，1年前1、2期稻作種植面積高達28公頃，農民數也最多達2、30萬人，農委會去年推出三大水稻政策，包括四選三，還有大區輪作若配合水資源調度，農民不種水稻改種其他乾旱作物，節水獎勵高於耕作水稻的獎勵補助，另一個推的是水稻收入保險，從天然現金救助轉成基本型，農民不用繳保費就有一定的保障，目前有19萬4千多人加入，目前並推出加強型，只要損失超出5%，損失愈多保障愈高。

陳吉仲說，這三項措施的重點只有一個目的，就是讓種植水稻的農民收入增加，水稻四選三，面積減少後，目前一期稻作價格維持得很好，二期價格保證會比一期更好，過程很多農友可能會遇到問題，農委會就是要一一解決，政策才可以成功，這也是為何今天要到大安區農會跟所有農民座談。

今天現場來了100多位農友，梧棲區農友反映因承租台銀土地，契約要求必需種植水稻，休耕擔心影響未來承租權，另梧棲區農地也不適合種植雜梁等作物，陷入兩難；大安區農友則表示，農地休耕易生雜草，要恢復耕作，農藥、肥料及人工等價格高漲，目前休耕每公頃僅補助3.4萬元，盼提高補助。

陳吉仲表示，將協調台銀解決契約問題；蔡其昌也表示，將由王立任議員在兩周內邀集相關的農友及台銀等協調解決。

陳吉仲表示，農民可轉作期他作物或透過小佃農大地之方式委由專業耕作團體來代耕，農友一樣可獲補助，例如種植硬質玉米，每公頃補助6萬元，種花則每公頃補助5.5萬 ，綠肥則每公頃4.5萬元；並允諾明年爭取提高休耕補助。

上百位農友31日到大安區農參加座談，以了解農委會四選三政策。（記者歐素美攝）

農委會主委陳吉仲及立法院副院長蔡其昌允諾將協調台銀等協助解決農友承租公有地又要配合四選三政策的困境。（記者歐素美攝）

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