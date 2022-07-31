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    首頁　>　臺中市

    週末夜大臨檢 中警動員逾600名警力

    台中市警局動員627名警力大臨檢。（圖由警方提供）

    台中市警局動員627名警力大臨檢。（圖由警方提供）

    2022/07/31 13:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市最近接連發生兩起槍擊案，引發治安疑慮，警方陸續偵破但仍未鬆懈，除持續自辦肅槍勤務，昨天深夜到今天凌晨也動員超過600名警力，針對治安顧慮場所展開大臨檢及路檢，總計臨檢包括夜店、酒店、KTV等120個處所，展現強力維護治安能力與決心，讓民眾安心。

    為淨化選前治安、維護社會安寧，台中市警局昨天深夜配合警政署全國性擴大臨檢專案勤務，針對轄區治安熱點、黑道幫派圍事或其投資經營等治安顧慮場所，實施重點密集性臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢盤查，藉由強力執法遏止犯罪情事發生，維護台中宜居城市安全及秩序穩定。

    期間市警局發動全市15個分局動員627名警力同步執行，特別針對舞廳、夜店、酒店、KTV等易滋事場所，規劃區域性閉鎖式擴大臨檢，強力臨檢掃蕩，保安科統計，從昨天晚間10時至今天凌晨2時為止，一共查獲4名通緝犯、12件酒駕公共危險、1名失蹤人口，以及蒐證噪音車一件。

    市警局長蔡蒼柏表示，守護台中是警方職責及任務，絕不容許任何挑釁公權力之行為，除持續針對槍械、黑道幫派及各種暴力犯罪進行掃蕩，將視治安狀況持續執行各類勤務，強化預防及打擊不法行徑，除展現優勢警力外，更要善用第三方警政策略，結合市府相關局處實施聯合稽查等行政干預作為，凸顯強力執法，全面淨化犯罪因子。

    警方到酒店擴大臨檢。（圖由警方提供）

    警方到酒店擴大臨檢。（圖由警方提供）

    警方到KTV臨檢。（圖由警方提供）

    警方到KTV臨檢。（圖由警方提供）

    警方同時執行路檢。（圖由警方提供）

    警方同時執行路檢。（圖由警方提供）

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