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    遊客目擊錯愕！彩虹眷村彩繪牆遭潑漆 警法辦14人

    彩虹眷村的彩繪牆面被潑漆覆蓋。（民眾提供）

    彩虹眷村的彩繪牆面被潑漆覆蓋。（民眾提供）

    2022/07/31 11:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名景點彩虹眷村驚傳遭人潑漆破壞彩繪牆，警方表示，昨天接獲報案後立即趕往，當時涉潑漆的文創公司人員，還以主張權益「表達抗議」為由大聲咆哮，經警方通知文化局前來確認並提告，將該公司共14人依現行犯逮捕帶回，今天上午訊後已依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    台中市文化局指出，7月25日發文通知彩虹眷村的合約文創業者，因8月將進行加固工程，需要於期限前遷出並保持彩繪牆面現狀，未料昨卻發生彩虹村的彩繪牆壁，遭人塗漆覆蓋，因案發當時有許多遊客正在拍照，或是欣賞牆面的彩繪，突見有人潑漆覆蓋牆面，當場傻眼錯愕不已。

    轄區第四分局則說，昨天傍晚5點多接獲彩虹眷村保全報案，稱有人在現場破壞牆面上畫作，春社所長邱柏昌立即率員警在5分鐘內趕往，當下文創公司員工提出擁有智慧財產權的主張，此舉係「表達抗議」等理由一度大聲咆哮，但警方仍強勢制止，除通知文化局承辦人到場確認，並聯繫偵查隊到場協助蒐證。

    經文化局承辦人確認提出毀損告訴，警方依現行犯將連同文創公司魏姓父子，以及員工共14人予以逮捕帶回，並查扣油漆等工具，今天訊後依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    彩虹眷村的彩繪牆面被潑漆覆蓋。（民眾提供）

    彩虹眷村的彩繪牆面被潑漆覆蓋。（民眾提供）

    警方趕到場制止。（民眾提供）

    警方趕到場制止。（民眾提供）

    警方趕到場制止。（民眾提供）

    警方趕到場制止。（民眾提供）

    警方查扣油漆等工具。（民眾提供）

    警方查扣油漆等工具。（民眾提供）

    警方查扣油漆等工具。（民眾提供）

    警方查扣油漆等工具。（民眾提供）

    第四分局春社所長邱柏昌說明查處過程。（警方提供）

    第四分局春社所長邱柏昌說明查處過程。（警方提供）

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