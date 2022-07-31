不留遺憾！郭乃瑜牽手癌末丈夫 百年古蹟「摘星山莊」辦婚宴

郭乃瑜牽手癌末丈夫陳峻偉， 在百年古蹟「摘星山莊」完成婚禮。（摘星山莊提供）

2022/07/31 08:28

〔記者歐素美／台中報導〕夢幻婚禮在百年古蹟-台中市潭子摘星山莊舉行！34歲的郭乃瑜38歲的丈夫陳峻偉，因馬拉松結緣，兩人於2020年登記結婚，受疫情影響，遲遲無法舉辦婚宴，去年7月，陳峻偉檢查出罹患大腸癌四期，健康每況愈下，他認為婚禮是女人一輩子的夢想，不想留下遺憾，選在摘星山莊，請來高雄內門總鋪師「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」辦桌，昨晚席開15桌宴請親友，一圓妻子的夢想。

郭乃瑜從事室內設計行銷企劃的工作，2019年報名太魯閣馬拉松，剛好朋友偕同友人也要參加，大家就一起到公園練跑，進而認識也從事室內裝修的陳峻偉，倆人因練跑牽起一世情緣，在2020年登記結婚，但受疫情影響，遲遲未能舉辦婚宴。

郭乃瑜很喜歡古蹟，一直期盼舉辦一場古蹟婚禮，因兩人皆住在台中市，原本計畫在民俗公園舉辦婚宴，結果遇到民俗公園整修，去年7月，陳峻更檢查出罹患大腸癌四期，致婚宴拖著遲未舉辦，想說等丈夫健康好一點再舉行。

但陳峻偉歷經11次化療，健康每況愈下，癌細胞更擴散至肝臟，他鑑於婚禮是每個女人一輩子的夢想，不想妻子留有遺憾，兩人開始積極尋找合適的場地，今年4月，郭乃瑜到摘星山莊參觀，被摘星山莊的美景深深吸引，兩人於是決定在位居「台灣十大民宅之首」的摘星山莊舉辦古蹟婚禮，並特別請來好友，也是高雄內門知名總鋪師「翔龍筵席」第三代Sun成立的「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」，30日晚上在摘星山莊辦桌席開15桌，宴請親友。

郭乃瑜說，「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」講求環保，不採用魚翅等食材，也不使用塑膠杯碗，跟她的理念很合拍，選擇在摘星山莊辦理婚禮，希望前來的賓客可以因此認識具151年歷史的古蹟摘星山莊，婚禮採用台灣傳統總鋪師料理，讓賓客可以吃到精緻又好吃的台式桌菜，藉此將這些文化傳承下去。

昨宴席開始前，天空雨過天晴，出現一道彩虹，宛如來自「將軍府」摘星山莊最美好的祝福。郭乃瑜說，這場婚禮，她和先生都期待已久，很開心能夠圓滿舉行、賓客盡歡，不留遺憾。雖然和丈夫還有很多事想一起做，但只要「好好陪伴對方，不管做什麼都很開心」。

郭乃瑜為丈夫夫陳峻偉戴上戒指， 在百年古蹟「摘星山莊」完成婚禮。（摘星山莊提供）

郭乃瑜夫婦請來高雄雨門總舖師「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」，辦桌席開15桌，宴請親友。（摘星山莊提供）

郭乃瑜夫婦在百年古蹟摘星山莊舉辦婚宴， 請來高雄雨門總舖師「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」席開15桌，宴請親友。（摘星山莊提供）

郭乃瑜夫婦在百年古蹟摘星山莊舉辦婚宴，美景如畫，十分浪漫。（摘星山莊提供）

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