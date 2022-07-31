詐騙車手判20年卻只關3年 檢質疑：打一五折形同鼓勵犯罪

南投地檢署上訴二審，質疑一審刑期打到只剩一五折，鼓勵犯罪，但台中高分院認為並無違法，駁回上訴。（資料照）

2022/07/31 00:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子鄧育澤加入詐欺集團當車手，3天將17名被害人匯出的的87萬元幾乎領光，南投地院依觸犯17次加重詐欺罪，判處徒刑20年，應執行刑卻只有3年，檢方上訴質疑等同打折到僅剩15％，有犯得愈多愈重，判得愈輕的鼓勵犯罪之嫌。台中高分院認為，鄧男犯罪型態與手法相似，法官應當給予較低的執行刑，這不是給鄧男「不當利益」，駁回檢方上訴。

類似現象最常見於販毒罪，彰化縣楊姓男子持有手槍，又販毒23次，販毒每次判刑8年至9年，轉讓每次判10月，持槍判刑9年半，彰化地院共判刑168年，但實際應執行刑僅25年，也等同打折到僅約15％。

男子鄧育澤案判決書指出，鄧男去年加入「變態」等詐欺集團，去年5月1、4、23日3天，他連跑48次南投草屯地區提款機，幾乎領光17名被害人匯出贓款，共計87萬餘元，透過「車手頭」上繳，他則拿到日薪2000元、共計6000元酬勞。

鄧男坦承犯行，南投地院一審依加重詐欺罪，判處1年3月徒刑2次、1年2月徒刑15次，合計20年，但執行刑僅3年，也就是鄧男最多只關3年，如果假釋或表現良好折抵刑期，甚至不到2年就可出獄。

南投地檢署上訴二審，質疑執行刑太輕，有鼓勵犯罪之嫌，犯得愈多愈重，卻判得愈輕，違背社會人民的法律感情，也違反「比例原則」與「公平原則」，不能達到以儆效尤的法律效益。

台中高分院卻認為，一審合併鄧男的刑期，只要在1年3月之上（判決最長的有期徒刑），不超過20年（17罪的總和），都符合刑法51條規定。另外，鄧男當車手時間短，17罪的態樣、手段及動機相似，法官自應酌定較低的應執行刑，也沒有逾越法律授與的裁量權範圍。

至於檢方質疑，一審法官沒說明裁量3年執行刑的具體理由，二審指出，法官定應執行刑的裁量內容、標準等，現行法律並無明文規定，也沒有一套可依循的學說準則，既然法律沒規定，也就不能強制法院，要在判決書內詳細記載為何裁定3年徒刑，據此駁回上訴，可上訴三審。

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