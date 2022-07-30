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    首頁　>　臺中市

    會員花百萬取得霰彈槍打獵 台中現代五項協會特許照廢止確定

    南投地檢署調查，台中市現代五項運動協會人員涉私賣射擊運動用槍枝「專屬使用權」，加入會員拿100餘萬元就有專屬使用特權，有會員帶著槍彈上山打獵。（資料照，南投檢方提供）

    南投地檢署調查，台中市現代五項運動協會人員涉私賣射擊運動用槍枝「專屬使用權」，加入會員拿100餘萬元就有專屬使用特權，有會員帶著槍彈上山打獵。（資料照，南投檢方提供）

    2022/07/30 23:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕陸戰隊成立的中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會，因為須訓練射擊選手，持有運動槍枝特許執照，2020年間，其轄下會員台中市現代五項運動協會爆發賣槍案被除名，又被台中市政府依違反「射擊運動槍枝彈藥管理辦法」廢止槍彈特許執照。台中五項協會不滿，興訟保照，日前被最高行政法院駁回確定。

    政府為維護奧會會籍，1973年指示陸戰隊組成中華現代五項協會，並成為國際現代五項總會的一員，1997年以前，均由陸戰隊司令兼任協會理事長，培訓馬術、擊劍、射擊、越野跑和游泳選手，是我國少數特許持槍的團體。

    判決指出，台中五項協會為中華五項協會團體會員，2020年間卻爆出賣槍案，民眾只要拿出約100萬元就可取得合法槍彈，還有人帶霰彈槍上山打獵。檢方認定會長與祕書涉私賣運動用槍枝專屬使用權，提起公訴。

    案發後，台中五項協會被中華五項協會除名，進而被台中市政府認定非法定全國性射擊運動團體會員，不具持有運動槍彈資格，廢除運動手槍與飛靶槍執照。台中五項協會質疑除名過程不合法，興訟試圖保住執照。

    最高行指出，中華五項協會前依章程規定，認定台中五項協會危害情節重大，經大會決議予以除名；台中市政府再依該決議廢止其槍彈執照，並辦理給價收購剩餘的槍彈，過程並無不法，評議後駁回其訴，全案確定。

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