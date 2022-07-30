四箴國中微縮模型展 型塑東海商圈家鄉樣貌

四箴國中學生將東海商圈在地特色店家樣貌製作成微縮模型木盒。（記者林旻臻攝）

2022/07/30 22:11

〔記者林旻臻／台中報導〕東海藝術街於今日（30 日）晚間舉辦以商圈為主題的「巷弄的藝界人生—微縮模型展」成果發表會，展示四箴國中學生自去年12月以來訪問當地店家後，製作出的立體書及微縮模型木盒，將33間商圈店家的故事，用孩子的眼光與美術長才，化為一件件藝術品，並以蚊子電影院的形式，邀請社區居民觀看孩子拍攝的在地店家人文影像。

四箴國中校長林瓊惠指出，本次展出的作品可分為微電影組、立體書組及微縮模型木盒組，這些都是孩子們利用童軍課時，4到5人一組，實際走訪東海商圈，採訪店家後，繪製出單點透視圖，撰寫報導文學，再製作成商家微縮模型、立體書繪本及微電影。過程中培養空間觀察、攝影取景的能力，用孩子的眼光及美術專長，以商圈店家為主角，作出屬於商圈獨有的故事。「只要給孩子舞台，就能激發出孩子無限可能」。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，原先這只是國中多元課程的一部分，郭主委認為作品只在課程上展示太可惜，向經發局提案舉辦這次活動，讓更多人見到東海藝術街，也讓更多的人看見四箴國中孩子的作品與才華。

東海藝術街商圈主委郭達鴻表示，藝術街的繁榮興盛與否與大肚山的發展息息相關，過去因為疫情導致許多活動停辦，也有店家撤出藝術街，期望透過本次活動，讓民眾看見四箴國中孩子們的用心，也讓在地文化繼續傳承下去。

成果展結束後，微縮模型、立體書等作品會移動至商圈管委會辦公室，小自在藝文空間進行為期一個月的靜態展覽，展期自8月1日至8月29日為止。

四箴國中學生將東海商圈在地特色店家樣貌製作成微縮模型木盒。（記者林旻臻攝）

四箴國中學生將東海商圈在地店家的故事製作成手工立體書。（記者林旻臻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法