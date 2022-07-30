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    瞪一眼起衝突 警方用「這法寶」壓制囂張男

    曾姓男子動手打人後仍不改囂張氣焰，大搖大擺走向員警，還口出穢言，警方拿出辣椒水制止。（翻攝自黑色豪門企業）

    曾姓男子動手打人後仍不改囂張氣焰，大搖大擺走向員警，還口出穢言，警方拿出辣椒水制止。（翻攝自黑色豪門企業）

    2022/07/30 18:53

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市太平區昨日（29日）晚間10點多，一名30歲的曾姓男子跟朋友到長億路夜市的的路邊攤吃宵夜，吃到一半認為坐在隔壁桌的徐姓男子瞪了他一眼，雙方衍生口角，進而爆發肢體衝突，痛毆徐男和同桌2名友人，警方趕至現場後，以辣椒水制止及壓制口出穢言的曾男，並以妨害公務逮捕。

    根據臉書粉專「黑色豪門企業」發布的影片，警方獲報後，立即啟動快打警力趕赴現場，但曾男仍不改囂張氣焰，大搖大擺走向員警，口出三字經等穢言，警方遂以辣椒水制止及壓制，只見曾男馬上倒退好幾步，用衣服擦眼角，影片只有短短12秒，用「完了，完了，真的芭比Q了」抖音配樂，網友看了紛紛在底下留言，「就叫你乖一點偏不聽，現在哭哭了喔」、「8+9感動到痛哭流涕」、「看完了！心情也開心了」。

    太平分局表示，曾姓男子與高姓（28歲）、李姓（27歲）友人，與徐姓男子（16歲）、蔡男（17歲）及李男（41歲），雙方素不相識，僅因覺得被瞪了一眼就大打出手，徒手毆打對方，徐男等人並未還手，臉部、手部輕微挫傷。警方到場以辣椒水壓制後，另以妨害公務逮捕，全案依涉嫌聚眾鬥毆、傷害及妨害公務等罪移送偵辦。

    太平分局呼籲，民眾遇事應理性處理，切勿以身試法，警方對於不法情事絕不寬待，以維護市民生活環境。

    被噴辣椒水後，曾男倒退好幾步，用衣服擦眼角，囂張氣焰都沒了。（翻攝自黑色豪門企業）

    被噴辣椒水後，曾男倒退好幾步，用衣服擦眼角，囂張氣焰都沒了。（翻攝自黑色豪門企業）

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