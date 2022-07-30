蔡其昌批盧秀燕對治安不用心 讓台中槍聲四起、刀光劍影

蔡其昌批盧秀燕對治安改善不用心。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/30 17:25

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市中區日前發生許姓街友拿刀傷人事件。民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天受訪表示，台中市治安事故連二連三讓市民感到恐慌，他提過很多次，市長盧秀燕若希望把台中市治安改善好，警政、社政、民政要一起加入，但盧秀燕都不正視，讓台中市成為槍聲四起刀光劍影的城市。

台中市政府警察局表示，經查此案為7月27日許姓嫌犯在中區平等街持尖銳物品傷人，分局獲報後立即趕赴現場並依現行犯逮捕，因許嫌疑有精神狀態不佳問題，其行為涉不確定之殺人故意，顯有高度的再犯風險，分局從重依殺人未遂罪嫌將許嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦，已聲請羈押獲准並建請地檢強制就醫。

立法法副院長蔡其昌今天參加國立台灣美術館2022年全國美術展頒獎典禮暨開幕式受訪時表示，對於中區發生街友傷人事件，感到難過，台中市治安事故連二連三，讓市民感到恐慌，他提過很多次，盧秀燕要把台中市治安改善好，警政、社政、民政要一起加入，市長要投入心力、認真督導，而不是在臉書震怒，這樣台中市治安才好，才不會剛講過中市治安不好，不久又發生一件，但盧秀燕無動於衷，讓市民感到不安恐慌及不滿，他已不知要如何說。

蔡其昌表示，要讓台中成為宜居城市，就是要讓市民安心、放心，而不是槍響就是刀光劍影，市長盧秀燕都當了4年市長，要有一點作為，但她一路以來都沒有作為，不表態態度立場，不正視台中市治安惡化，市民年底會抉擇。

至於對於警察局一再公佈台中市治安好的數據，蔡其昌表示，數據統計有參考但也有盲點，要看什麼角度，數據是冰冷是無法讓市民安心，台中市這個城市已槍聲四起、刀光劍影，這是市民每天生活實際的感受，要改善治安要有魄力、執行力、行動力，要整合各局處力量，市府對中區沒落、蕭條，無動於衷，市長要承擔應該責任。

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