潭子滷味攤槍擊案嫌犯情史豐 外遇女友提分手他曾自轟胸口

林姓嫌犯槍殺滷味攤老闆。（民眾提供）

2022/07/30 16:49

〔記者張軒哲／台中報導〕狠心槍殺潭子滷味攤老闆曾建程的41歲林姓廚師昨天被發現在山區自戕身亡，林嫌天性風流，早婚的他有過兩段婚姻，與第一任前妻育有2名女兒已17歲與15歲，女兒與前妻生活，他行兇前還先傳簡訊給女兒「要聽祖父母的話。」

林嫌後在2007年與外遇的傳播妹鬧分手，當時他竟舉槍朝胸口自戕，所幸保住一命，林嫌此次犯案後殺人後，駕車到太平山區自轟頭部，以激烈方式結束性命，比恐怖情人更加極端。

警方調查，林嫌有違反社秩法與槍砲前科，當年與傳播妹鬧分手情史轟轟烈烈，舉槍自殺沒死，除了結束第2段婚姻，也被依槍砲罪嫌判刑1年10個月。

林嫌長年在台中苗栗一帶餐廳擔任廚師，生性相當多情，早婚的他與第一任妻子育有2名女兒，已就讀高中，他與第二任經營個人工作室的傳播妹妻子的婚姻不長，離婚後他放不下這段情，因懷疑曾建程與前妻有染，因而決定同歸於盡。

由於曾男長年在屯區成長生活，案發後深夜駕車直奔太平黃竹山區，挑選一處荒僻林間自轟，結束41歲人生，導致曾家家庭破碎，更讓父母、女兒跟前妻無限感傷。

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