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    首頁　>　臺中市

    疫情趨穩 中市8月起高中以下校園全面開放且可租借

    台中市自8月1日起高級中等以下學校校園場地全面開放及提供租借。（市府提供）

    台中市自8月1日起高級中等以下學校校園場地全面開放及提供租借。（市府提供）

    2022/07/30 14:16

    ［記者蘇金鳳／台中報導］疫情趨穩，台中市政府教育局今天宣布，自8月1日起高級中等以下學校校園場地全面開放及提供租借，國小戶外教育活動也可跨縣市舉辦，但提醒參與學生應取得家長同意書並完成接種2劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，工作人員則應完成接種3劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明。

    教育局表示，今年4月疫情升溫，台中市校園禁止對外開放，教育局依市長盧秀燕指示全力在校園及假日開設快打站，已大幅提升國高中小學生的疫苗施打覆蓋率，確診人數也處於穩定下降趨勢，為提供社區民眾充足完善的休憩空間，各級學校室內外場域，依各校原訂時間，在做好校園防疫安全前提下，可全面對外開放及提供租借使用。

    另為使社區民眾了解校園場地開放訊息，教育局已請各校於校門口張貼公告，並請民眾使用校園場地時仍應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，學校也將定期進行環境消毒清潔作業，以維護校園安全及守護市民健康。

    教育局指出，繼國高中已恢復戶外教育活動，8月1日起也將開放國小跨縣市移動辦理戶外教育活動，參與學生應取得家長同意書並完成接種2劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，工作人員則應完成接種3劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，這項開放措施將持續視疫情發展狀況滾動修正。

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    台中市自8月1日起高級中等以下學校校園場地全面開放及提供租借。（市府提供）

    台中市自8月1日起高級中等以下學校校園場地全面開放及提供租借。（市府提供）

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