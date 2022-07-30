中市診所助理當街遭割傷 黃國書籲重視街友造成治安問題

中區街友持刀傷診所醫生助理，立委黃國書表示傷者是他的好友，請市府重視街友造成治安問題。（翻攝黃國書臉書）

2022/07/30 10:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前發生街友持美工刀割傷診所醫師助理事件，立委黃國書今天在臉書PO文表示，這名傷者是他的好友，臉頰被割裂20公分，縫了30幾針，他呼籲市府正視街友造成「社會安全網」漏洞。

社會局表示，許男不是列冊遊民，社工曾接獲通報前往訪查，但許男行蹤不定，社工無法進一步深入接觸。由於許男沒有固定駐留點，衣著乾淨整齊，沒有行李家當，無法確認有露宿街頭事實。台中市依據遊民輔導自治條例，由各局處和區公所共同協助遊民。針對疑似或確認患有精神疾病的遊民，社會局會通報衛生局，由醫院、衛生局和社工共訪評估，研擬後續協助，提供精神醫療相關服務。

社會局表示，包括中區、東區西區及南區等公園、地下道及火車站等遊民經常聚集區域，社會局密集查訪和關懷，每週約查訪2-4次，以掌握遊民生活狀態，連結提供適切服務需求。

台中市中區一家耳鼻喉科診所醫師助理，27日與患者在診所門口時，遭一名街友持美工刀從後方割頸，由於傷者是朋友，黃國書今日在臉書發文表示，「治安不只是慶記問題，請市府正視遊民造成的社會安全網漏洞。」

黃國書表示，日前在中區平等街發生街友持美工刀割傷診所醫師助理事件，令人震驚。這名街友經常性逗留於診所門前，對求診患者造成困擾，竟又暴力割傷診所人員，除了個案行兇動機以及犯案者是否有精神疾病需要進一步釐清之外，他誠摯呼籲市府應正視街友造成的治安問題。

黃國書指出，中區衰退之後成了全台中市最多街友聚集區域，多數在火車站和台中公園周邊，雖不應岐視街友，但衍生的社會問題更是社政和警政的課題。台中市的社會安全網是否應該更積極的檢討，特別是中區。

黃國書表示，傷者是他的好友，臉頰被割裂20公分，縫了30幾針，昨日至醫院探視，目前復原狀況還好，感謝醫療團隊全力救助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法