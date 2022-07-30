滷味攤兇手遺體尋獲！中市警局長原批炒作「慶記之都」 今改口感謝

蔡蒼柏今天感謝媒體幫忙，讓專案小組心無旁騖辦案，「託大家的福，頭七之前能破案」。（記者張瑞楨攝）

2022/07/30 10:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市本月24日深夜、26日凌晨，短短26小時發生兩起槍擊案，造成1死1傷，民心不安，中市警局長蔡蒼柏卻於26日指責說，是民代見縫插針、媒體炒作大做文章，造成社會恐慌，台中市沾染「慶記（子彈）之都」惡名，不過，24日犯下潭子滷味攤命案的林姓兇嫌，昨天下午被警方於太平山區找到遺體，確認已自戕死亡，蔡蒼柏今天（30日）改口說，感謝媒體朋友這段時間的幫忙，讓專案小組心無旁騖辦案，「託大家的福，頭七之前能破案」。

蔡蒼柏說，今天由市警局舉辦的「不是破案記者會，是案件說明會」，主因是遺體尚未相驗，法定程序尚未完成，他對被害人曾先生感到難過，頭七前破案，對死者是最好的申冤，盼望曾先生能離開苦難，到西方極樂世界。

感謝媒體之外，蔡蒼柏也感謝辛勞的警察，因林男陳屍處很偏僻，位於陡峭山坡，他也一併感謝幫忙搬運遺體的豐原民間救難協會。

至於案情部分，中市警局刑事警察大隊長林明佐說，已連夜蒐集資料，報請檢察官相驗，目前已經比對確認，昨天發現的遺體就是林男，身旁有一把槍與11發子彈，還有一個彈匣，另外，林男有「疾病」，但警方不方便說明。

警方昨天再度出動空拍機尋找林男，但操作空拍機的員警，尚未見到遺體，卻先聞到屍臭味，進而找到林男遺體，已經腐爛長蛆，死亡可能3天以上，至於後續的法律程序，依據刑事訴訟法第252條，「被告死亡者」，應為不起訴之處分。

手槍與子彈、彈匣，就在林男遺體旁。（記者張瑞楨翻攝）

警方委請豐原民間救難團體協助搬運遺體。（記者張瑞楨翻攝）

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