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    滷味攤槍擊案偵破 時力主席籲中市府加強治安管理

    時代力量黨主席陳椒華（右二）呼籲中市府要加強治安管理。（記者蘇金鳳攝）

    時代力量黨主席陳椒華（右二）呼籲中市府要加強治安管理。（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/30 10:58

    ［記者蘇金鳳／台中報導］涉嫌槍殺台中市潭子車站前滷味攤曾姓老闆，林姓兇嫌昨被發現自戕身亡，遺體在太平山區尋獲，對此，時代力量黨主席、立委陳椒華今天受訪表示，台中市兩天兩起槍擊案，治安警報，呼籲台中市政府加強管理治安；時代力量潭雅神區議員參選人鄭勁節表示，台中市治安問題應從制度面去著手，補足員警人力，不要讓警察過勞，治安才有辦法改善。

    時代力量主席陳椒華今天帶著市議員參選人到東南區新民市場掃街拜票，對於台中市治安問題，她受訪表示，近來台中市、南投及彰化連續發生槍案，中部治安問題愈來愈嚴重，尤其是台中市，兩天兩起，治安拉起警報，呼籲台中市警局要對治安加強管理，也希望民眾讓時代力量市議員參選人進入市議會，監督市府治安交通等問題。

    時代力量潭雅神區議員參選人鄭勁節表示，台中市治安問題應從制度面去著手，此為警察是能否發揮效能重要的關鍵。

    他表示，目前台中市警察員額的編制有7500多位，但目前只有6600多位員警，根據內政部警察數量的參考標準顯示，直轄市的警民比應該是1比350，台中市卻是1比424，台中市員警服務市民比標準比多74位，非 常辛苦。

    鄭勁節表示，要改善治安要先把警察的人力補足，才不會讓警察有過勞的問題，治安才有辦法改善。

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