時力「母雞帶小雞」中市拜票 陳椒華：繼續尋覓市長、議員參選人

時代力量黨主席、立委陳椒華帶領參選人到東南區的新民市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/30 10:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量在台中市推出5名市議員參選人，黨主席、立委陳椒華今天帶領參選人到東南區的新民市場拜票，她表示，不排除在登記參選之前，尋覓市議員及市長適當人選；對於中市長盧秀燕因腳傷開刀住院，陳椒華也祝福早日康復。

距離年底九合一選舉只剩下4個月，時代力量在台中總共推出5名市議員參選人，黨主席陳椒華今天帶領東南區市議員參選人徐小媚、潭雅神參選人鄭勁節、后里豐原市議員傅智恒等人到東南區的新民市場拜票，而南屯區的吳佩芸因確診、大里霧峰的鄒明諺則因團隊有人確診未參與。

對於台中市長盧秀燕開刀請假，陳椒華表示，盧秀燕市政繁忙，此次因舊疾復發而開刀請假，預祝盧早日康復。

至於時代力量目前只提名5席市議員參選人，陳椒華表示，希望5席都能當選，在市議會形成一個黨團，產生影響力。

陳椒華並表示，目前雖提名5席，但時代力量會在8月29日登記前，繼續針對市議員如西屯區，甚至市長，尋覓適當的參選人。

陳椒華今天扮演母雞的角色，帶著市議員參選人徐小媚、鄭勁節、傅智恒一一跟攤商們握手拜票，希望在藍綠兩大黨中，爭取時代力量的席次，有另一種不同的聲音，眾人並高喊著「議會有時力，監督更有力」。

黨主席、立委陳椒華（左）帶領東南區市議員參選人徐小媚（右）到東南區的新民市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

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