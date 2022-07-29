槍殺滷味攤老闆前凶嫌曾傳訊女兒 這句話讓警暗驚「不妙」

林姓男子在槍殺潭子滷味攤曾姓老闆前曾傳訊女兒「要聽爺爺奶奶的話」，當時這句話讓警方警覺他已有輕生打算。（資料照）

2022/07/29 23:56

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子本月24日殘忍槍殺潭子滷味攤曾姓老闆，犯案後迅速逃離棄車逃逸，警方除展開大規模搜山，也針對林嫌親友展開訪查，發現他在犯案前就曾傳訊給女兒，「要聽爺爺奶奶的話」，當時這句話已讓警方暗驚「不妙」，不排除他已有輕生打算。

警方從案發當晚即展開搜捕行動，連日來出動大雅、太平分局及保安大隊特勤中隊警力，以及消防人員與民間團體，在棄車地點附近山區搜尋，還出動空拍機、警犬、四輪傳動車至河床、空屋、工寮、廠房、寺廟搜尋，但仍無所獲，今天下午5點多，警方出動空拍機，在距離林嫌棄車地點不遠處的太平山區，發現一具男性屍體。

儘管屍體已因腫脹開始腐爛，但因身形、穿著都與林嫌相似，隨即經確認身分就是林嫌，由於一旁遺留一把槍枝，加上頭部有疑似槍擊傷口，不排除畏罪自戕，但據了解，警方在案發後為了解林嫌交往背景，斷絕可能金流資助逃亡，曾針對林嫌親友展開訪查，發現他在犯案前就曾手機傳訊給女兒「要聽爺爺奶奶的話」。

林嫌藏匿山區期間，也曾傳訊給父親，表示一時糊塗犯了大錯，希望父親能多照顧孫女等類的言詞，隨後手機即關機，此舉除讓警方確認林嫌仍在太平山區，持續搜山行動，但也對於林嫌類似交代遺言的口吻暗驚「糟了，不妙」，不排除已有輕生念頭，雖加速搜山腳步，還是沒能在他畏罪自戕前，就將人緝捕歸案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法