診所前砍醫師助理 阿伯喃喃自語「反攻大陸、解救同胞」

許男從鐘姓醫師助理後方揮刀砍鐘男頸部。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

2022/07/30 00:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區一家耳鼻喉科診所鐘姓醫師助理，27日與患者在診所門口談事情，遭許姓男子持美工刀從後方割頸，白袍鮮血淋漓，患者想幫助鐘男，許男喝斥「想幹什麼？」他被捕時喃喃自語「反攻大陸、解救同胞」等語，警方建議檢方聲請羈押，法院裁准。

台中市警局一分局繼中派出所調查，許姓男子年近70歲，穿著乾淨整齊，經常在中區閒晃，被警方視為街友，之前就有與附近商家店員起衝突的記錄，但沒有造成店員受傷。

許男27日手持美工刀，在診所門前等候，見鐘男走出來，告訴患者藥房方向時，他從後方猛砍鐘男後頸數刀，鐘男趕緊進入診所躲避。許男沒有逃離現場，而是在門外守候，還威脅患者不得救助鐘男，過程相當恐怖。幸好鐘男送醫後無生命危險。

警方很快趕到，逮捕許男，他精神狀況不好，喃喃自語「反攻大陸、解救同胞」、「三民主義統一中國、中華民國萬歲」等口號，警方懷疑他與鐘男有過節，但兩人互不相識，許男也說不清楚自己揮刀原因，盡說一些毫不相關的事情。

繼中派出所將許男送辦，說為許男居無定所、有反覆犯罪等疑慮，建請檢方聲押，台中地院裁准羈押。

鍾男白袍都是鮮血，開門查看許男蹤跡。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

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