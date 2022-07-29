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    7旬翁遇到萬年老梗假檢警 4200萬差點飛了！

    經警方耐心解釋，廖姓老翁發現這是場騙局，所幸尚未提款交付，成功保住4200多萬元積蓄。（記者林旻臻翻攝）

    經警方耐心解釋，廖姓老翁發現這是場騙局，所幸尚未提款交付，成功保住4200多萬元積蓄。（記者林旻臻翻攝）

    2022/07/29 22:08

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區一名76歲廖姓老翁接到假冒台電人員和警察來電，表示其涉嫌刑案，要求提領不法所得供採驗指紋，嚇得廖翁趕緊領錢準備面交，廖翁妻子聽到內容，察覺有詐，一起到附近派出所查證，才放下心中大石頭，保住4200萬畢生積蓄。

    廖翁25日中午接獲自稱台電人員來電謊稱欠繳電費，且涉及洗錢、毒品買賣等刑事案件，好心欲協助報案便轉接給假警察，假警察稱廖翁個資流失遭冒用涉及洗錢案將由法院偵辦，並用LINE傳送假傳票取信，聽到廖翁開始緊張，更要求提供名下金融帳戶及存款金額，指示先提領不法所得136萬元供警察採驗指紋。

    正當廖翁被騙得昏頭轉向時，妻子提醒這可能是詐騙手法，但還是擔心提供給對方的8個帳戶內共4200多萬元淪為不法所得，偕同前往龍井派出所查證。幸經警方耐心解釋此為詐騙集團手法，神情倉皇失措的廖翁發現這是場騙局，幸好尚未提款交付，感謝警方即時攔阻避免遭詐騙。

    烏日警分局呼籲，詐騙集團輪番假冒台電客服人員、電信業者、健保局人員、警察、檢察官等角色，謊稱民眾涉入毒品案、洗錢防制條例、槍砲等重大刑案，需把名下帳戶、密碼交給檢警監管等類似話術，全部都是詐騙案件慣用手法。請務必保持冷靜，撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，才不會將一生積蓄險遭歸零。

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