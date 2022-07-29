興大獸醫系將前進關島 協助浪浪絕育工程取代撲殺

興大流浪動物絕育成果紅到國外，將前進關島展開跨國絕育工程。（圖：興大提供）

2022/07/29 20:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學獸醫系副教授林荀龍推動流浪動物偏鄉絕育工程10餘年，長年幫偏鄉流浪動物絕育，減少流浪動物數量，又避免流浪動物遭撲殺命運，成果紅到國際，與關島大學合作促成首件「流浪動物絕育跨國跨校合作計畫」，興大團隊8月2日將動身前往關島二週，協助解決當地6萬隻流浪犬貓絕育工程，預計絕育近400隻犬貓，協助當地改善流浪動物問題。

林荀龍長年推動流浪動物絕育工程，獸醫系USR計畫「浪愛齊步走：流浪動物減量與福祉實踐」，2017年獲教育部USR浪愛齊步走計畫支持，持續推動流浪動物絕育減量，迄今已有300多位獸醫學生、獸醫助理投入絕育，在台灣中南部舉辦超過60場偏鄉絕育，致力推廣動物福祉教育。

興大推動流浪動物絕育成果獲肯定，在駐關島台北經濟文化辦事處、關島大學邀請下，組成10人獸醫醫療團隊，將於8月2日至關島展開為期2週的跨國絕育工程。

駐關島台北經濟文化辦事處總領事陳盈連表示，關島人口約17萬人，流浪動物近6萬隻，但島上只有3個獸醫，當地對於流浪動物問題束手無措，多以撲殺為主，因台灣絕育取代流浪動物撲殺成果顯著，辦事處費時2年與關島各個單位溝通，在關島大學協助下促成合作，盼藉這次跨國絕育行動，傳達台灣人樂於協助其他國家的心意。

關島大學亞太區國際聯絡副主任劉正宏表示，當地除了流浪動物數量需要控制，飼主責任的教育也相當缺乏，浪愛齊步走計畫將至關島大學展開工作坊的講座宣導，教導關島當地民眾施打晶片、預防針等觀念，後續更會授權視覺化教材、翻譯教案文本給關島大學，共同促進兩校間對於流浪動物議題的交流。

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