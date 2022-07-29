台中紓困無感…市場租金僅打79折 攤商盼清消補助不「大小眼」

生意難做，台中市紓困振興，市場租金只打79折，攤商無感，市議員鄭功進代請命，盼5000元清消補助無「大小眼」。（台中市議員鄭功進提供）

2022/07/29 20:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕疫情雖趨緩，卻又有Omicron亞型變種病毒新威脅，台中市政府提出紓困振興e79計畫，針對公有市場、攤集區租金僅打79折，但議員鄭功進說，不少攤商大嘆紓困無感，比不上新北「破盤價」2折，也不及台北市打5折優惠，盼市府給餐飲業的5000元清消補助取消「大小眼」，擴及沒有開立發票的市場或夜市小攤商，排除小吃攤商的相對剝奪感。

市府：24項租金減壓延長到12月底

台中市副市長黃國榮則宣布，中市紓困方案45項措施中，24項租金減壓項目延長到12月底，協助攤商減少壓力，創造經濟產值。

鄭功進指出，疫情衝擊各行各業，市場攤商、夜市攤集區也是重災區，不少攤商嘆人潮直直落，連端午買氣旺日今年業績都只有往年的7成，攤商盼市府紓困，結果市府提出紓困振興e79計畫，不但租金只打79折，優惠更是7月底就終止，讓攤商喊苦。

他說，市府應考量新型變種病毒疫情仍持續延燒，對原有的市場租金減壓79折政策，應加重力道，提出更有感的方案，既然有心辦理公有市場、各大攤集區的租金減壓，就應參考六都的具體辦理方式，不論是新北市打出最有感的2折破盤，還是台北市提出的5折優惠，就連最樽節開支的台南市，都有到7折折扣的減壓方案，台中市只打79折，難怪攤商都喊無感。

鄭功進也說，市府推出「餐飲美食安心吃振興計畫」，也補助有稅籍的餐飲業5000元清消補助，卻獨漏沒辦法開立發票的基層攤商，與其花大錢追加3.5億，辦理台中購物節抽抽樂的活動，且一次性的煙火式行銷，並無法確保每個攤商都能獲得明顯有感的業績提升紅利，不如直接給一線基層攤商救急、救難的救命錢，一律均提供5000元清消補助，更能降低小攤商對市府獨厚餐飲業，排除小吃攤商的相對剝奪感。

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