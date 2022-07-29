中市民生經濟因疫衝擊報告 挨轟「不知民間疾苦」

中市民生經濟因疫衝擊報告，被議員批評不知民間疾苦，與現實脫節。（圖：江肇國提供）

2022/07/29 18:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府今在議會進行「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情對民生經濟與各產業衝擊與市府振興紓困作為」專案報告，市府在報告中宣稱，台中市受疫情影響，批發、零售、餐飲業損失10億，但有關觀旅、文化、娛樂業衝擊略而不提，引發市議員江肇國質疑，疫情衝擊百業嚴重，市府報告僅8頁，且光逢甲夜市就月損5億元，10億數字怎麼算的，譏盧市府「不知民間疾苦團隊」跟社會現實脫節，甚至連例行性的公車福助或辦運動賽事都列振興措施，報告敷衍空洞，更突顯拿不出實際振興方案窘態。

市府則指出，國內受疫情影響衝擊民生及經濟，台中市政府除推出「紓困九箭」、「紓困十方」，市長盧秀燕日前更公布「紓困振興e79計畫」，推出7大紓困，計45項措施，及9大振興、規劃20項方案，與市民一同邁向經濟復甦之路；台中市副市長黃國榮也再宣布，紓困方案45項措施中，24項租金減壓項目延長至今年12月底，協助攤商減少壓力，創造經濟產值。

江肇國指出，台中市長盧秀燕因傷請假休養中，但市府團隊今日赴議會進行多項專案報告，卻有不少報告錯字或數據錯誤百出，「市長一不在，報告品質竟如此低落」。

更有甚者，江肇國指出，疫情對台中市百業衝擊極大，但市府專案報告竟稱台中市批發、零售、餐飲業損失10億，他當場問經發局長張峯源10億數字從何而來；張峯源回應是根據經濟部統計全國上述產業營業額620億元，台中佔全國17%後計算而來，讓江肇國直斥根本不用心，未認清也未實際去了解台中市民間實際受衝擊實況。

他說，疫情下餐廳動輒被退訂上千桌、各商圈停歇業店家多，連逢甲商圈主委都曾說月損超過5億，台中市的餐飲零售業衝擊怎麼可能是市府宣稱的10億，斥市府只用經濟部的數字搭配中市比例「紙上談兵」，根本未用心了解民生疾苦，甚至文化產業、觀光旅遊業也受衝擊，專案報告中竟對衝擊情況隻字未提，百業受疫情影響所苦，市府團隊卻「不知民間疾苦」，以致振興紓困專案報告只有8頁。

江肇國指出，甚至市府提出的振興紓困作為中，竟將每年例行性的公車補助、10大伴手禮等節日慶典甚至舉辦運動賽事都當作「振興」措施，專案報告欠缺實質內容，只在敷衍民意代表，且市府必提的購物節只是登錄發票拼運氣抽獎，不可能幫助到每一個產業，「不知民間疾苦團隊」要怎麼救台中市的經濟。

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