台中獨居婦欲輕生 臉友見貼文急報警搶回一命

確認盧女在屋內後，員警當機立斷會同消防員破門進入。（記者林旻臻翻攝）

2022/07/29 18:04

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區一名45歲的盧姓女子在臉書發文透露出輕生念頭，臉書好友看到貼文後緊急報警，警方趕至現場發現大門深鎖，當機立斷破門而入，將吞藥昏迷在床上的盧女立刻送醫，從鬼門關前救回一命。

霧峰警分局成功派出所深夜接獲民眾陳小姐報案，稱盧女在臉書發文透露出輕生念頭，不過她和盧女為網友關係，只知道盧女似乎獨自住在大里區中湖路一處社區大樓，成功所警員李明昱、張建和獲報後，到達盧女可能的住處，先通知當地里長，隨即靈機一動，請報案人立即以MESSENGER致電盧女，屋內果真傳出MESSENGER的響鈴聲，員警當機立斷會同消防員破門進入，發現盧女已躺在床上，呈奄奄一息的昏迷狀態，便迅速將盧女送往亞大醫院急救，所幸最終無大礙。

霧峰分局長李建興表示，呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓，也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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