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    餵毒虐死4歲女童！惡男一審無期徒刑 二審改判14年10月

    陳威嘉提著裝女童屍體袋子出門，被監視器拍下。（翻攝資料照）

    陳威嘉提著裝女童屍體袋子出門，被監視器拍下。（翻攝資料照）

    2022/07/29 17:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕2020年轟動一時的南投女童棄屍案，一審南投地院法官認為，主嫌陳威嘉餵食或迫使女童吸毒，毒品抑制女童的呼吸功能而窒息死亡，依對兒童犯殺人等罪名，判處無期徒刑；但二審台中高分院指出，難以認定陳威嘉主觀上有殺害女童的動機，且無法研判女童被餵食的毒品數量為何，改依過失致人於死罪論處，判處徒刑14年10月，可再上訴。

    陳威嘉前年9月凌虐彭姓前女友的4歲女兒，並餵毒導致死亡，找彭女等人共同埋屍果園，南投地院一審依故意對兒童犯殺人罪、共同犯遺棄屍體罪、妨害幼童發育罪等多項罪名，判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身。

    一審判刑的主要考量是，陳威嘉不僅餵食女童毒品，還多次用恐怖手法凌虐，包括持不明鈍器毆打女童頭部，致女童顱骨骨折、硬腦膜下出血、氣顱，傷勢頗重，卻謊稱倒車不慎撞到女童，另外，還用膠帶將針纏黏在竹筷前端，戳刺女童大腿，以木板毆打女童成傷，並拿膠帶纏繞女童頭部及眼睛數圈，讓女童驚嚇大哭；還曾拿鐵尺及鞋拔等物痛打女童手腳、屁股等部位，罰女童「趴拱橋」。

    陳威嘉有吸食甲基安非他命、FM2毒品惡習，前年5月底、6月初在台中市大里分租套房吸安，餵女童少量毒品FM2。6月7日下午，他發現女童尿床，竟餵她FM2，導致女童抑制呼吸功能而窒息死亡，被依妨害幼童發育罪判刑4年，故意對兒童犯殺人罪判處無期徒刑，共同犯遺棄屍體罪判刑1年10月，應執行無期徒刑。

    台中高分院二審卻有不同見解，故意對兒童犯殺人罪部分，變更為以非法方法使未成年施用第三、二級毒品罪（同時犯過失致人於死罪）、合併定應執行有期徒刑14年10月，棄屍罪則維持原判。

    二審改判的理由是，陳威嘉雖體罰、傷害女童，但也會照顧女童生活瑣事，並非一昧責打，難以認定他有殺害女童的動機，另外，女童體內有無毒物，無法定量檢測數值，無法判斷女童被餵食FM2毒品數量，難以認定女童因FM2累積過量死亡，因此，僅構成過失致人於死罪，據此改判。

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