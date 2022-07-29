天龍男台中約會狂噴嫌惡歧視言論 女大生氣炸：史上最爛約會

女大生在Dcard上抱怨，一位台北男大生在約會時仗著天龍人視角，不停在約會途中抱怨和狂噴歧視言論。一整天約會下來讓女大生氣炸，直呼這是她的「史上最爛約會」。（情境照）

2022/07/29 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生昨天在Dcard發文抱怨，自己和一位從台北搭高鐵來台中的男大生一起約會，沒想到這位男大生一下高鐵後便仗著天龍人視角，不停在約會途中抱怨和狂噴歧視言論。一整天約會下來讓女大生氣炸，直呼這是她的「史上最爛約會」。

女大生在文中表示，前陣子在朋友生日場合上認識了這位台北男生，一開始還覺得他既紳士又幽默，彼此也交換了聯繫方式。不料在約會當天單獨見面後，男大生的臉就變得很臭，到了市區後，男生就開始抱怨高鐵站到市區怎麼不像台北一樣方便，還語出驚人道：「這就是我討厭南部的地方」。

女大生聽到後感到非常傻眼，但男大生的奇葩言論卻還沒停止。一到審計新村，男大生又繼續怨天尤人，表示這種文創地方都在騙錢，到了飯桌後又天外飛來一筆歧視言論：「所以妳每天都會聽槍聲當安眠曲嗎？」，讓女大生直呼男生相當沒有水準，最後吃完飯受不了直接決定離開，想不到離開時還被男生叫住：「我高鐵票花了很多錢，這頓給妳付」，女大生氣得丟1000元在餐桌上轉身離開，回家後把他封鎖。

消息一出，也讓許多網友對男生的舉止感到十分詫異，「很難相信有這種怪人…」更讓許多台中人跳出來留言，「什麼槍的真的很無聊，聽了好幾年真的不好笑了」。

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