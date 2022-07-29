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    真正「臭死人」！后里公墓旁冒出4座垃圾山 6人被羈押

    現場堆置許多「太空包」，裝有廢塑膠、廢電子零件外殼等混和廢棄物。（記者張瑞楨翻攝）

    現場堆置許多「太空包」，裝有廢塑膠、廢電子零件外殼等混和廢棄物。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/07/29 13:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市后里區鄰近一處公墓的私人廠房，淪為濫倒垃圾的天堂，非法環保業者收錢，供人進場濫倒廢棄物，面積廣達1萬5000平方公尺，相當於2個半的足球場，更有4座「垃圾山」，臭味遠在1公里外即可聞到，廢棄物種類五花八門、還有詭異的綠色液體，檢警查緝時差點被臭得嘔吐昏倒，張姓環保公司老闆與員工6人被檢方聲請羈押獲准。

    台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠指出，43歲的張姓環保公司業者，約1年前，先承租收購上述位於公墓旁的廠房，再透過管道，收費供人濫倒廢棄物，至於一車收費多少錢？檢方還在清查（目前市價一輛中型貨車，收費4500至6500之間），至於廢棄物種類，有約1000包裝有廢塑膠、廢電子零件外殼等事業廢棄物的「太空包」，堆積宛如四座小山區，另有廢磚瓦、廢鐵片、廢布、廢輪胎、廢網、廢塑膠管、廢玻璃、廢木材及污泥，甚至還有馬桶等混合廢棄物。

    他指出，中檢檢察官周佩瑩，本月25日指揮警政署保七總隊第三大隊第二中隊、調查局航業調查處台中站、中市警察局刑事警察大隊，會同環保署中區督察大隊，中市環保局，於中市、新竹市、新北市等9處搜索，拘提張男等16人，扣得相關磅單及帳冊等證物，另外，部分廢棄物被掩埋，也一併開挖釐清廢棄物種類。

    檢警初步估算，掩埋廢棄物面積高達1萬5000平方公尺，相當2個半的足球場面積，規模驚人，現場查扣大貨車1輛、自小貨車2輛、堆高機1台、挖土機1輛等犯罪工具，並帶回16名涉嫌人，張男等6人涉嫌違反廢棄物清理法，且情節重大，又有串證之虞，向台中地院聲請羈押獲准，2名司機各以3萬、1萬元交保，其餘釋回。

    查緝本案的保七總隊第三大隊第二中隊警官說，真的是「臭死人」，各種廢棄物在烈日高溫下，飄散出怪異的臭味，很遠就能聞到，臭味令人頭昏作嘔，另因廢棄物腐化累積沼氣，還會悶燒冒煙，或滲出綠色詭異液體，至於張男等人獲利多少？檢警仍清查中。

    濫倒廢棄物的工廠，位於后里一處公墓（圖上）旁，堪稱是「臭死人」。（記者張瑞楨翻攝）

    濫倒廢棄物的工廠，位於后里一處公墓（圖上）旁，堪稱是「臭死人」。（記者張瑞楨翻攝）

    廢棄物堆出宛如小山丘。（記者張瑞楨翻攝）

    廢棄物堆出宛如小山丘。（記者張瑞楨翻攝）

    現場還有詭異的綠色不明液體。（記者張瑞楨翻攝）

    現場還有詭異的綠色不明液體。（記者張瑞楨翻攝）

    廢棄物種類五花八門、千奇百怪。（記者張瑞楨翻攝）

    廢棄物種類五花八門、千奇百怪。（記者張瑞楨翻攝）

    廢棄物堆積宛如小山，種類更是五花八門、千奇百怪。（記者張瑞楨翻攝）

    廢棄物堆積宛如小山，種類更是五花八門、千奇百怪。（記者張瑞楨翻攝）

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