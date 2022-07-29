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    中市電動小客車倍增逾3000輛 公有停車場充電椿不增反減

    朱暖英關心社區電動充電樁安全性要全盤考量。（記者蔡淑媛攝）

    朱暖英關心社區電動充電樁安全性要全盤考量。（記者蔡淑媛攝）

    2022/07/29 12:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕公有停車場電動車充電樁不足，市議員林祈烽今天議會專案報告指全市電動車已有3196輛，比去年增加1倍，但公有停車場充電椿卻不增反減，減少了13椿變成283椿，而專案報告數字也能誤植為238椿，質疑市府不重視，連專案報告也「亂寫一通！」副市長黃國榮也說誤植數字是不該犯的錯誤；交通局長葉昭甫更正目前充電椿共283椿，表示充電椿必須再增加。

    林祈烽表示，全市電動小客車截至今年6月有3196輛，比去年4月的1764輛增加近1倍，公有停車場也由11場增至14場，但充電椿卻減少13椿變成283椿，其中專案報告又寫減至238椿，難道充電椿憑空消失，

    林祈烽也說，專案報告指東興停車場的充電樁只有1椿，他現場勘查卻有8椿，認為市府根本不重視電動車充電樁不足的問題，中市電動小客車倍增，公有停車場的充電樁設置依舊緩慢、跟不上需求，要求必須增加，滿足電動車停車充電需求。

    朱暖英也在議會質詢，中市電動機車超過6萬輛、電動小客車也幾近倍增，公寓大廈增加充電椿，但安全性如何把關，都發局長黃文彬表示，新的公寓大廈會取得共識增設，另在7月25日也公佈台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引，對於設備、電量、有無安全斷電設施等都建議指引。

    中市電動小客車倍增逾3000輛，公有停車場也增加，但充電椿卻不增反減。（記者蔡淑媛攝）

    中市電動小客車倍增逾3000輛，公有停車場也增加，但充電椿卻不增反減。（記者蔡淑媛攝）

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