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    台中滷味攤命案槍手逃亡5天 警方持續動員太平搜山

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似仍藏匿在太平黃竹山區，警方今天連續第5天派出員警進行搜山、查訪。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似仍藏匿在太平黃竹山區，警方今天連續第5天派出員警進行搜山、查訪。（記者陳建志翻攝）

    2022/07/29 12:11

    〔記者陳建志／台中報導〕台中潭子一家滷味攤曾姓老闆（36歲），疑因遭林姓男子（41歲）懷疑和前妻過從甚密，林男醋勁大發下，24日晚間持槍到滷味攤連開3槍，曾男頭部中彈送醫不治，林男犯案後開車逃往太平黃竹山區棄車逃逸，因警方不排除林男仍藏匿山區，今天已經連續第5天動員，針對山區空屋、寺廟、工寮等可能藏匿的地點搜索，並查訪山區住戶，要全力緝捕林男到案。

    台中林姓男子和前妻離婚後，放假仍會來找她，疑因懷疑前妻和曾姓滷味攤老闆有來往，24日晚間9點多開車持槍到滷味攤興師問罪，當場連開3槍擊中曾男後逃逸，曾男因頭部中彈倒在冰櫃前，雖送醫急救仍不治。

    林男犯案後駕車逃逸，警方隨後在25日凌晨於太平黃竹山區的竹村路旁發現林男棄置的BMW轎車，人則不見蹤影，因警方研判林男仍藏匿在山區，連日來都派出眾多員警大舉搜山找人。

    林男犯案後逃亡今天已經邁入第5天，太平分局警方今天持續在太平黃竹山區進行搜山、查訪，因林男攜帶槍械，參與搜山的員警不敢大意，今天主要針對竹村路沿線的空屋、工寮、寺廟等可能藏匿地點逐一搜索，並查訪山區住戶是否有看到陌生人出入，全力追緝仍在逃的林男到案。

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似仍藏匿在太平黃竹山區，警方今天連續第5天派出員警進行搜山、查訪。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似仍藏匿在太平黃竹山區，警方今天連續第5天派出員警進行搜山、查訪。（記者陳建志翻攝）

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